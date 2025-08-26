Σκύδρα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 76χρονο που σκότωσε τον συγχωριανό του – «Είχε εμμονή μαζί του, τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια του»

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Σκύδρα Πέλλας, μετά τη δολοφονία ενός 72χρονου άνδρα από το χωριό Δάφνη, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και αναζητούνταν για δέκα ημέρες. Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 76χρονο συγχωριανό του, που τελικά ομολόγησε την πράξη του.

Ο 76χρονος μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία, πιθανόν για την Πέμπτη. Μάλιστα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και καλύπτοντας το πρόσωπό του.

«Έφυγε στις 14:30 το μεσημέρι για να ψωνίσει. Την επόμενη ημέρα μας τηλεφώνησε ο εργοδότης του και μας είπε ότι δεν πήγε στη δουλειά. Ανησυχήσαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Είχε εμμονή μαζί του. Τον κατηγορούσε ότι έκλεβε τα χωράφια του. Λίγες ημέρες πριν το συμβάν μου είπε “πες στον άντρα σου να φέρει τα εργαλεία από το χωράφι”. Φώναζε, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο», ανέφερε η σύζυγος του θύματος.

Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου, ο 72χρονος έφυγε από το σπίτι του, μαζί με το μηχανάκι του και δεν επέστρεψε ποτέ. Η οικογένεια του δήλωσε την εξαφάνιση του στις Αρχές οι οποίες εντόπισαν το μηχανάκι. Το πρωί της 25ης Αυγούστου, οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 72χρονου σε αυτοσχέδια χωματερή της περιοχής.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές και μετά έκρυψα με κλαδιά το πτώμα. Πήγα στο σπίτι όπου έθαψα στην αυλή τους κάλυκες. Επέστρεψα όταν σουρούπωσε. Τον έδεσα στο αυτοκίνητο και τον έσυρα μέχρι τη χωματερή. Εκεί έβαλα πάνω του μπάζα και ένα νάιλον», ανέφερε ο 76χρονος στην ομολογία του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το στυγερό έγκλημα είχε ως αφορμή τις προσωπικές διαφορές που είχαν οι δύο άνδρες για χωράφια. Η σύζυγος του θύματος, στις καταθέσεις της, υποστήριξε ότι ο δράστης κατηγορούσε τον άνδρα της πως του έκλεβε ροδάκινα και τον τελευταίο καιρό είχε αναπτύξει εμμονή γύρω από αυτό το ζήτημα, μέχρι που η ένταση κορυφώθηκε με τον πιο βίαιο τρόπο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.