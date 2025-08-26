Γυναικοκτονία στον Βόλο: Νέες αποκαλύψεις από την αδελφή της 36χρονης – «Είχε κάνει 20 εκτρώσεις, ο γιατρός της είπε ότι μπορεί να πεθάνει»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Βόλος, δολοφονία, θύμα, δράστης

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη 36χρονη που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της στον Βόλο, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. 

Σύμφωνα με την αδελφή του θύματος, ο συζυγοκτόνος είχε κάνει κόλαση την ζωή της 36χρονης, η οποία αρκετές φορές κρυβόταν από τον σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε. Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια, η 36χρονη είχε κάνει τουλάχιστον 20 εκτρώσεις.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα» ανέφερε η αδελφή της, μιλώντας στο Mega.

Σε άλλο σημείο η αδελφή της αναφέρει πως η 36χρονη κρυβόταν αρκετές φορές από 40χρονο σύζυγό της αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε.

«Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει την ζωή κόλαση. Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές και αυτό δείχνει πόσο ήθελε να την κρατήσει με το ζόρι την αδερφή μου γιατί νόμιζε ότι με το να κάνει παιδιά θα την είχε κοντά του. Τώρα τελευταία όταν πήγε στον γιατρό και έκανε έκτρωση, επειδή επίτηδες το έκανε γιατί νόμιζε ότι την απατούσε, πήγε έκανε την έκτρωση και λέει ο γιατρός: “κοίτα η ζωή σου άμα το ξανακάνεις αυτό, είναι επικίνδυνο, μπορεί να πεθάνεις”».

