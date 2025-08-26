ΒΙΝΤΕΟ-σοκ: Η στιγμή που ταύρος χτυπά και σκοτώνει ταυρομάχο – Σκληρές εικόνες

Την τρομακτική στιγμή, στην Πορτογαλία που ένας τεράστιος, εξαγριωμένος ταύρος χτυπά θανάσιμα ένα ταυρομάχο 22 ετών, κατέγραψαν οι κάμερες, στην αρένα ταυρομαχίας Campo Pequeno στην Λισαβόνα.

Ο Manuel Maria Trindade, ένας 22χρονος ταυρομάχος, έκανε την πρώτη του παράσταση στην αρένα, αλλά το θέαμα κατέληξε σε τραγωδία. Ένα βίντεο από τον αγώνα δείχνει το θύμα να τρέχει προς τον τεράστιο ταύρο για να προκαλέσει το ζώο να επιτεθεί.

Το θηρίο, που είχε βάρος 695 κιλά, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Trindade, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου και να αποκτήσει τον έλεγχο, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ταύρος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σήκωσε τον Trindade στον αέρα και τον παρέσυρε μαζί με ακόμα έναν ταυρομάχο που έτρεξε να βοηθήσει.

Οι θεατές στην αρένα των 6.848 θέσεων φώναζαν από τρόμο καθώς το θύμα έμεινε πεσμένο στο έδαφος. Το ζώο υποτάχθηκε τελικά από έναν ταυρομάχο που τραβούσε την ουρά του και άλλους που κρατούσαν φωτεινές κάπες στη γραμμή των ματιών του.

Οι τραυματιοφορείς έσπευσαν να περιθάλψουν τον Trindade στο ρινγκ, αλλά τα τραύματα στο κεφάλι του ήταν σοβαρά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες στις 23 Αυγούστου μετά από ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.

Ο Trindade ήταν ένας νεαρός αλλά διάσημος forcado – όπως λέγεται στην Πορτογαλία, το είδος του μαχητή που προκαλεί σκόπιμα έναν ταύρο να επιτεθεί. Μόλις το ζώο εξαγριωθεί, η ομάδα των οκτώ forcados υποτίθεται ότι σχηματίζει μια γραμμή και προσπαθεί ένας προς έναν να πηδήξει πάνω στο ζώο και να το ακινητοποιήσει.

Οι forcados είναι μοναδικοί στο πορτογαλικό στυλ ταυρομαχίας και ενεργούν πεζή, χωρίς καμία προστασία ή όπλα. Πριν κυριαρχήσει πλήρως το ζώο, ο Trindade επιχειρεί ένα pega de cara (πιάσιμο του προσώπου), πιάνοντας τα κέρατα του ταύρου. Αν το κόλπο ήταν επιτυχές, οι συναγωνιστές του Trindade forcados θα τον ακολουθούσαν σκαρφαλώνοντας πάνω στο ζώο και παλεύοντάς το στο έδαφος μέχρι να υποταχθεί.

Ο πολλά υποσχόμενος 22χρονος αγωνιζόταν για τον ερασιτεχνικό θίασο ταυρομαχίας του Σάο Μάντσος, ο οποίος γιόρταζε φέτος την 60ή επέτειό του. Ο Trindade συνέχιζε μια οικογενειακή παράδοση ακολουθώντας την ταυρομαχία και τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος ήταν επίσης forcado στην ίδια ομάδα το Σάο Μάντσος.

Η αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας χτίστηκε τη δεκαετία του 1890 και αποτελεί το σπίτι των πορτογαλικών ταυρομαχιών κατά τη θερινή περίοδο. Η αρένα έχει χωρητικότητα 10.000 θεατών.

Οι ταυρομαχίες έχουν πλούσια ιστορία στην Πορτογαλία και χρονολογούνται από τα τέλη του 16ου αιώνα με την ανέγερση της πρώτης γνωστής αρένας στη Λισαβόνα.