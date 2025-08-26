Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η Κύπρια αθλήτρια του επί κοντώ – Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σε ηλικία μόλις 34 ετών, η Μαρία Αριστοτέλους, αθλήτρια του επί κοντώ από την Κύπρο, έφυγε από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο και βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του αθλητισμού. Την είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!», έγραψε χαρακτηριστικά, αποχαιρετώντας τη γυναίκα του.

Η νεαρή πρωταθλήτρια είχε μοιραστεί με το κοινό τη μάχη της με τον καρκίνο, πριν από 97 εβδομάδες, μέσα από μία ανάρτηση που συγκλόνισε.

«Έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Όχι δεν είμαι έγκυος. Και ναι αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που ΔΕΝ συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ “άτυχη”. Ή μήπως όχι; Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση -όσο βαριά και να ’ναι- αφού μου δίνει την ευκαιρία της θεραπείας.

Γιατί στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται -ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του- σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο. Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει», είχε γράψει τότε η ίδια.