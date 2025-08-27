Καιρός: Τοπικές μπόρες και ενισχυμένοι άνεμοι την Τετάρτη – Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός, την Τετάρτη (27/8), με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα βροχής. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Χαρά Μάλεση αίθριος αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. «Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βοριάδες έως 6 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι θα είναι στο νότιο Αιγαίο που θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί από 33 με 34 βαθμούς Κελσίου», αναφέρει.

Σάκης Αρναούτογλου: «Ενδεχόμενο βροχών στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο»

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι «ενδέχεται να υπάρξουν μπόρες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυνατοί άνεμοι, 7 με 8 μποφόρ, όπως και στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 33 βαθμούς Κελσίου».

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές – Διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου κάνει λόγο για ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, λίγες μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα διατηρηθεί στα 6-7 μποφόρ.

Πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27-08-2025

Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου- Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Aνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 28-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για το Σάββατο 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31-08-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια.