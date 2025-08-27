Αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας – Τι είπε η οδηγός που συνελήφθη – Δείτε βίντεο

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας – Τι είπε η οδηγός που συνελήφθη – Δείτε βίντεο

Νέο επικίνδυνο περιστατικό με οδηγό που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα. Αυτήν την φορά στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης, οι οδηγοί που κινούνταν στον κλειστό δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας είδαν έκπληκτοι ένα κίτρινο όχημα να κινείται… ανάποδα, στο ρεύμα προς Κοζάνη, αλλά με κατεύθυνση προς… Πτολεμαϊδα!

Οι κλήσεις στην Τροχαία ήταν άμεσες και δεκάδες, καθώς ήταν πολύ πιθανή η πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, με την οδηγό του ΙΧ να συλλαμβάνεται, τελικά, στην είσοδο της πόλης της Πτολεμαϊδας.

Πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να πάει στο Νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα, αντιμετωπίζει την κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση, υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε επειδή έπρεπε να μεταβεί στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για σοβαρό θέμα υγείας συγγενικού της προσώπου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας καλλυντικού προϊόντος

Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ στον «Άγιο Σάββα» μετά από περιστατικό ασπεργίλλωσης

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα vouchers βιβλίων

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του – Η νέα καταληκτική ημερομηνία

Πώς να αξιοποιήσετε το Apple CarPlay – Αυτά είναι τα 5 καλύτερα tips και κόλπα

Η σκοτεινή ύλη θα μπορούσε να δημιουργεί μαύρες τρύπες που καταβροχθίζουν εξωπλανήτες από το εσωτερικό τους
περισσότερα
17:14 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ένας 40χρονος Δανός έπειτα από καταγγελία ότι κακοποίησε τον σκύλο του

Τον μεγαλόσωμο σκύλο του κατηγορείται ότι κακοποίησε 40χρονος Δανός που παραπέμφθηκε να δικαστ...
17:11 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Kαμίνια: Δραματική διάσωση 5χρονου που ήταν ολομόναχος σε μπαλκόνι – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στα Καμίνια, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης διέσωσαν έ...
16:06 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Λέρος: Συναγερμός για εισροή υδάτων σε ιστιοφόρο με 2 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λέρο, έπειτα από κλήση που δέχθηκε το Λιμενικό ...
15:36 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μόνιμη «πληγή» η έλλειψη γιατρού στην Ψέριμο – «Έμοιαζε σαν όνειρο να ανοίξει το δημοτικό σχολείο, αλλά σκεφτόμαστε να φύγουμε»

Τα σχολεία στα μικρά νησιά της Ελλάδας, αποτελούν ελπίδα τους δύσκολους μήνες του χειμώνα, ότα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο