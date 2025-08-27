Φωτιά κοντά σε σπίτια στην Σαλαμίνα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι στην Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.

Μάλιστα πριν από λίγα λεπτά ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη.

Δείτε φωτογραφίες: