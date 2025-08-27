ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα «αμαρτωλά» ΚΥΔ και η κομπίνα με ΑΦΜ των ΕΛΤΑ – Ακόμα και ΚΤΕΟ ανάμεσα στους δικαιούχους

Νέες αποκαλύψεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστές δεκάδες αγρότες και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα.

Ορισμένοι έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να δηλώνουν εκτάσεις που ανήκουν στα ΕΛΤΑ για να εισπράττουν παχυλές αποζημιώσεις, μέσα από πλατφόρμες μιας χρήσης. Οι περισσότερες αιτήσεις με τα πλασματικά στοιχεία έγιναν σε συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Παρά τις καταγγελίες, πολλοί από τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ ερωτήματα προκαλούν οι αυξήσεις στα ποσά ενίσχυσης σε συγκεκριμένα ΑΦΜ, όπως στην περίπτωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ που εμφανίζεται να έλαβε 140.000 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ και «αμαρτωλά» ΚΥΔ: Βοσκοτόπια φαντάσματα με ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, 456 αγρότες σε συνεργασία με τα ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα συμπλήρωσαν τέτοιες αιτήσεις στην περίοδο 2019-2020, βάζοντας ΑΦΜ όχι από πραγματικά βοσκοτόπια, αλλά από εκτάσεις που ανήκουν στα ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, είπε: «Είμαστε στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων Νάξου. Βλέπουμε ότι υπάρχει το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ ή διάφορα άλλα ΑΦΜ, τα οποία παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτά γίνονται γιατί μέχρι πέρυσι δεν προσκομίζανε ΑΤΑΚ και μπορούσανε και κάνανε δηλώσεις σε όλη την Ελλάδα οι επιτήδειοι και έπαιρναν χρήματα».

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, το ζήτημα είναι το ποιος είχε μοιράσει το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ, ώστε να εμφανίζονται 4.5000 αγροτεμάχια ως βοσκοτόπια ή χωράφια.

Από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων σε Γρεβενά και Λάρισα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να «έφυγε» ένας μεγάλος όγκος αιτήσεων με ΑΦΜ από τα ΕΛΤΑ, με δηλωθείσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε δύσβατες περιοχές. Ωστόσο, δεν είναι τα μόνα καθώς από τις διασταυρώσεις φαίνεται να έκαναν παράνομες δηλώσεις 280 ΚΥΔ πανελλαδικά, με το ποσό των επιδοτήσεων να ξεπερνά συνολικά τα 15,2 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βάιος Γκανης, αγρότης, επισήμανε: «Και τα ΚΥΔ τα οποία έχουν εμπλακεί στην ιστορία δουλεύουν κανονικά. Αυτό είναι σκάνδαλο. Κατηγορούνται ότι έκαναν ατασθαλίες και κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ κανονικά. Στον …. το οποίο είναι μολυσμένο όπως και το ΚΥΔ στη… Εκεί έγιναν οι μεγάλες κομπίνες».

Η αίτηση γίνεται με τα στοιχεία του καλλιεργητή ή κτηνοτρόφου, τις συντεταγμένες της ενοικιαζόμενης γης και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη της.

Αυτό που κινητοποίησε τον μηχανισμό ελέγχου ήταν ότι διαφορετικά πρόσωπα δήλωναν το ίδιο ΑΦΜ, με την ΑΑΔΕ να αποκαλύπτει ότι το ίδιο ΑΦΜ ανήκει στα ΕΛΤΑ. Για οτν λόγο αυτό, από φέτος μπαίνει δικλείδα ασφαλείας, με την προσκόμιση του λεγόμενου ΑΤΑΚ, του μοναδικού δηλαδή Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου ή Αγροτεμάχιου, που έχει μόνο ο ιδιοκτήτης του. Πρόκειται για έναν αριθμό που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Νίκος Ρογκάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, είπε: «Επί της ουσίας ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ έβαζε προσκόμματα στο να γίνουν οι έλεγχοι αυτοί. Κι όταν λέμε προσκόμματα, εννοούμε πολύ σοβαρά θέματα».

Εξηγώντας στη συνέχεια τι έκρινε το αν μια καταγγελία θα ερευνηθεί ή θα μπει στο συρτάρι, ο δημοσιογράφος ανέφερε: «Υπήρχαν τέσσερις προϋποθέσεις που έπρεπε και οι τέσσερις να είναι μαζί για να ξεκινήσει ο έλεγχος».

Συγκεκριμένα:

Να μην είναι αόριστη η καταγγελία. Να πήγαινε, δηλαδή, ο άνθρωπος και να έλεγε επί του συγκεκριμένου πια τι έχει δει. Να περιγράφει με στοιχειώδη επάρκεια τα περιστατικά. Να έχει τουλάχιστον ένα αποδεικτικό στοιχείο. Να μην επαναλαμβάνεται η καταγγελία. Δηλαδή, να υπάρχει κάθε φορά ένα επιπλέον στοιχείο για να μπορέσει η καταγγελία να ελεγχθεί.

«Αυτές και οι τέσσερις προϋποθέσεις έπρεπε να ισχύουν σωρευτικά, αλλιώς έμπαινε στο αρχείο», παρατήρησε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Αλλιώς ποια καταγγελία και πόσες καταγγελίες έχουν καταθέσει όλα τα στοιχεία αυτά μαζί; Λίγες δεκάδες. στην ουσία τι ήθελε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει; Να κάνει εμάς ελεγκτές για να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Και αυτό τι κάνει; Αφήνει στο “ψυγείο” δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες υποθέσεις και εκατομμύρια ευρώ που έχουν φάει κάποιοι σε βάρος των συνεπών κτηνοτρόφων και γεωργών».

Διπλασιασμοί επιδοτήσεων μέσα σε 1 χρόνο – Ακόμα και ΚΤΕΟ ανάμεσα στους δικαιούχους

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από τους πίνακες πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου οι επιδοτήσεις σε συγκεκριμένα ΑΦΜ εμφανίζονται να έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους. Ενδεικτικά, ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία φέρεται να έλαβε επιδότηση 140.000 ευρώ το 2023, ενώ το 2024 καταγράφηκε πληρωμή ύψους 54.000 ευρώ.

Αντίστοιχα στοιχεία καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας:

Νομός Πιερίας: 58.000 ευρώ το 2021 – 112.000 ευρώ το 2022

Νομός Θεσσαλονίκης: 54.000 ευρώ το 2021 – 105.000 ευρώ το 2022

Νομός Γρεβενών: 46.000 ευρώ το 2021 – 101.000 ευρώ το 2022

Νομός Σερρών: 46.000 ευρώ το 2021 – 89.000 ευρώ το 2022

Όπως μεταδίδει το OPEN, στους 100 πρώτους δικαιούχους με τις υψηλότερες ενισχύσεις εμφανίζονται πολλές περιπτώσεις με θεαματικές αυξήσεις στα καταβαλλόμενα ποσά μέσα σε έναν μόνο χρόνο.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο έχουν ενεργοποιηθεί οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να εξετάσουν αυτές τις αποκλίσεις και πώς τεκμηριώνονται οι μεταβολές στις επιδοτήσεις.