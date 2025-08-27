Σοκ στη Μινεσότα: Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμη 14 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Σοκ στη Μινεσότα: Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμη 14 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο – Αυτοκτόνησε ο δράστης
Φωτογραφία: AP

Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα. Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινότητα και τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από αυτή την «απόλυτα ακατανόητη» πράξη βίας.

Οπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι προσέγγισε το πλάι της εκκλησίας και πυροβόλησε δεκάδες φορές προς τα παιδιά που βρίσκονταν στα παγκάκια του Annunciation Catholic School.


Σύμφωνα με τον Τόμας Γουάιατ, επικεφαλής των επειγόντων περιστατικών στο Hennepin County Medical Center, το νοσοκομείο δέχθηκε 11 ασθενείς, εκ των οποίων 9 ήταν παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών.

Επτά από τους ασθενείς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, τέσσερις χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις.

«Πολλοί από τους ασθενείς είχαν τραυματιστεί από σφαίρες υψηλής ταχύτητας», σημείωσε ο Γουάιατ, προσθέτοντας ότι η αναφορά μπορεί να αφορά σε τουφέκι τύπου AR-15, που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μαζικές επιθέσεις στις ΗΠΑ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον δράστη: «Ήταν περίπου 20 ετών, δεν έχει γνωστό ποινικό παρελθόν. Ψάχνουμε μέσα από τα στοιχεία που άφησε πίσω του για να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε κάποιο είδος κινήτρου».

Φωτογραφία: AP

Ο Ο’Χάρα ανέφερε επίσης ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο δράστης χρησιμοποίησε και τα τρία όπλα.

Ο Μπιλ Μπιενεμάν, που μένει λίγα τετράγωνα μακριά, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Ήμουν σε κατάσταση σοκ. Είπα, “Δεν μπορεί να είναι πυροβολισμοί”. Ήταν διάσπαρτοι».

Όπως σημείωσε, άκουσε δεκάδες πυροβολισμούς, ίσως έως 50, που κράτησαν έως και τέσσερα λεπτά.


Το επεισόδιο είναι το τελευταίο σε μια σειρά θανατηφόρων πυροβολισμών στην Μινεάπολη σε λιγότερο από 24 ώρες. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 6 άλλοι τραυματίστηκαν την Τρίτη έξω από ένα λύκειο, ενώ λίγες ώρες αργότερα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλους δύο πυροβολισμούς στην πόλη.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN, Associated Press, Reuters

