Σοκ στη Μινεσότα: Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμη 14 τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση σε καθολικό σχολείο – Αυτοκτόνησε ο δράστης

Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου. Έφερε μαζί του και άλλα όπλα. Ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινότητα και τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από αυτή την «απόλυτα ακατανόητη» πράξη βίας.

Οπλισμένος με τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι προσέγγισε το πλάι της εκκλησίας και πυροβόλησε δεκάδες φορές προς τα παιδιά που βρίσκονταν στα παγκάκια του Annunciation Catholic School.

Breaking News: At least three people are dead, including a gunman, and more than a dozen others were injured in a shooting at a Catholic school in Minneapolis, officials said. Follow live updates. https://t.co/RlG1YnGLsl pic.twitter.com/utCsjgqG3U — The New York Times (@nytimes) August 27, 2025



Σύμφωνα με τον Τόμας Γουάιατ, επικεφαλής των επειγόντων περιστατικών στο Hennepin County Medical Center, το νοσοκομείο δέχθηκε 11 ασθενείς, εκ των οποίων 9 ήταν παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 ετών.

Επτά από τους ασθενείς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, τέσσερις χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις.

«Πολλοί από τους ασθενείς είχαν τραυματιστεί από σφαίρες υψηλής ταχύτητας», σημείωσε ο Γουάιατ, προσθέτοντας ότι η αναφορά μπορεί να αφορά σε τουφέκι τύπου AR-15, που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μαζικές επιθέσεις στις ΗΠΑ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον δράστη: «Ήταν περίπου 20 ετών, δεν έχει γνωστό ποινικό παρελθόν. Ψάχνουμε μέσα από τα στοιχεία που άφησε πίσω του για να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε κάποιο είδος κινήτρου».

Ο Ο’Χάρα ανέφερε επίσης ότι η αστυνομία πιστεύει πως ο δράστης χρησιμοποίησε και τα τρία όπλα.

Ο Μπιλ Μπιενεμάν, που μένει λίγα τετράγωνα μακριά, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης: «Ήμουν σε κατάσταση σοκ. Είπα, “Δεν μπορεί να είναι πυροβολισμοί”. Ήταν διάσπαρτοι».

Όπως σημείωσε, άκουσε δεκάδες πυροβολισμούς, ίσως έως 50, που κράτησαν έως και τέσσερα λεπτά.

Two children are dead and 17 other people are injured after a shooting at a Catholic mass marking the first week of school at Annunciation Catholic School in south Minneapolis Wednesday morning. “Don’t just say this is about thoughts and prayers right now,” Minneapolis Mayor… pic.twitter.com/OP6eP7Ixw2 — CBS News (@CBSNews) August 27, 2025



Το επεισόδιο είναι το τελευταίο σε μια σειρά θανατηφόρων πυροβολισμών στην Μινεάπολη σε λιγότερο από 24 ώρες. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και 6 άλλοι τραυματίστηκαν την Τρίτη έξω από ένα λύκειο, ενώ λίγες ώρες αργότερα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλους δύο πυροβολισμούς στην πόλη.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN, Associated Press, Reuters