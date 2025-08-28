Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν – Είχε συμμετάσχει στο Baywatch

Ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Ο βετεράνος ηθοποιός ήταν γνωστός για τους τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους του. Είχε συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές, «Murder, She Wrote», «Baywatch» και στις ταινίες «Σκυλίσια Μέρα» με τον Αλ Πατσίνο και «Hangover».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγος του γιού του, Τρέισι Ρόμπινς με μια ανάρτηση στο Instagram. Ο Φλόιντ Λεβίν ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του ως οδηγός ταξί και στην πορεία στράφηκε προς την υποκριτική.

Ήταν πατέρας του γνωστού κινηματογραφικού παραγωγού, Μπράιαν Ρόμπινς, ο οποίος έχει εργαστεί και για τις ταινίες Mission: Impossible» με τον Τομ Κρουζ.