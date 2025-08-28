Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν – Είχε συμμετάσχει στο Baywatch

Enikos Newsroom

διεθνή

Φλόιντ Λεβίν

Ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών.

Ο βετεράνος ηθοποιός ήταν γνωστός για τους τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους του. Είχε συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές, «Murder, She Wrote», «Baywatch» και στις ταινίες «Σκυλίσια Μέρα» με τον Αλ Πατσίνο και «Hangover».

Φλόιντ Λεβίν

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η σύζυγος του γιού του, Τρέισι Ρόμπινς με μια ανάρτηση στο Instagram. Ο Φλόιντ Λεβίν ξεκίνησε την επαγγελματική σταδιοδρομία του ως οδηγός ταξί και στην πορεία στράφηκε προς την υποκριτική.

Ήταν πατέρας του γνωστού κινηματογραφικού παραγωγού, Μπράιαν Ρόμπινς, ο οποίος έχει εργαστεί και για τις ταινίες Mission: Impossible» με τον Τομ Κρουζ.

Φλόιντ Λεβίν

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:46 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μονή Σινά: «Θα μείνουμε απ’έξω μέχρι θανάτου», λένε μοναχοί – Επιστολή του Αρχιεπισκόπου Σινά στον Αιγύπτιο πρόεδρο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Σινά ...
07:00 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συρία: Επιδρομή των IDF κοντά στη Δαμασκό

Οι IDF διεξήγαγαν το βράδυ της Τετάρτης (27/8) επιχείρηση σε τοποθεσία κοντά στη Δαμασκό, που ...
05:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βίντεο: Η στιγμή που 22χρονος YouTuber παρασύρεται από καταρράκτη

Βίντεο με την στιγμή που 22χρονος YouTuber στην Ινδία παρασύρεται από καταρράκτη κάνει τον γύρ...
04:55 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

Ο έφηβος ηλικίας 15 ετών ο οποίος πυροβόλησε τον δεξιό γερουσιαστή και δυνητικό υποψήφιο για τ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix