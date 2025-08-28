Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Αιτωλοακαρνανία – Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικες

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στην εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, στο ύψος των Φραγκουλαίικων, πριν την Αγία Ελεούσα.

Το τροχαίο συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και εξετράπησαν της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις επιβάτες του ενός οχήματος. Συγκεκριμένα, τραυματίστηκαν δύο ανήλικες, 14 και 7 ετών, η οδηγός και άλλη μία ενήλικη επιβαίνουσα. Ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο, αμέσως μετά το τροχαίο.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, όπως και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δύο ενήλικες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ τα δύο κορίτσια διακομίστηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Σε βάρος του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο σχηματίστηκε δικογραφία από την Τροχαία Μεσολογγίου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Δείτε φωτογραφίες από την ιστοσελίδα sinidisi.gr: