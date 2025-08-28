Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου: Ουρά χιλιομέτρων στα διόδια Ισθμού λόγω βλάβης αυτοκινήτου

Ουρά χιλιομέτρων σχηματίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς ένα αυτοκίνητο παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, αφού η βλάβη προκάλεσε μποτιλιάρισμα. Προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα, οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο των διοδίων Καλαμακίου. Έτσι, σταμάτησε για λίγα λεπτά η κίνηση, μέχρι να φτάσει ειδικό όχημα και να απομακρύνει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο.

Λίγο αργότερα, όλες οι λωρίδες δόθηκαν ξανά σε κυκλοφορία. Παρά την επέμβαση, η κίνηση στο σημείο παρέμεινε αυξημένη, με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.