Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου: Ουρά χιλιομέτρων στα διόδια Ισθμού λόγω βλάβης αυτοκινήτου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου: Ουρά χιλιομέτρων στα διόδια Ισθμού λόγω βλάβης αυτοκινήτου

Ουρά χιλιομέτρων σχηματίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς ένα αυτοκίνητο παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, αφού η βλάβη προκάλεσε μποτιλιάρισμα. Προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα, οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινό κλείσιμο των διοδίων Καλαμακίου. Έτσι, σταμάτησε για λίγα λεπτά η κίνηση, μέχρι να φτάσει ειδικό όχημα και να απομακρύνει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο.

Λίγο αργότερα, όλες οι λωρίδες δόθηκαν ξανά σε κυκλοφορία. Παρά την επέμβαση, η κίνηση στο σημείο παρέμεινε αυξημένη, με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Ο ΙΣΑ χαιρετίζει την τοποθέτηση απινιδωτών σε μετρό και ταξί

Καφούνης: «Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων»

Πιερρακάκης: Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας με πρωταγωνίστρια τη Θεσσαλονίκη

Windows – Mac: Πώς να ανάψετε το φωτισμό του πληκτρολογίου σας

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα
περισσότερα
17:56 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Νέο περιστατικό με αεροπλάνο στην Κέρκυρα – Στις φλόγες κινητήρας κατά την απογείωση

Νέο περιστατικό με αεροπλάνο σημειώθηκε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Σύμφωνα με ...
17:52 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και σφήνωσε σε δέντρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα ...
17:28 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/8), σ...
17:09 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θωμαΐδης για χημικές ενώσεις στα αυγά: Στα πιστοποιημένα σημεία πώλησης τα προϊόντα είναι ελεγμένα – Κανένας λόγος ανησυχίας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμα...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix