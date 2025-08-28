Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Παραδίδουμε έργα που αλλάζουν την πόλη και τη ζωή των πολιτών

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Σε ομιλία του για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση παραδίδει έργα που σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ξεχώρισε την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, αλλά και άλλες παρεμβάσεις που –όπως σημείωσε– «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τα κυβερνητικά σχέδια για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και η πολιτική κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πολλά από τα έργα ξεκίνησαν ήδη από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι η παρουσίαση αποτελεί «την καλύτερη απάντηση σε όσους βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης». Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει να μιλάει «με το έργο της» και να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο –όπως τόνισε– αγκαλιάστηκε από την πόλη και ταυτόχρονα ανέδειξε τον πολιτιστικό της πλούτο. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, μιλώντας για «ένα ακόμη βήμα που θα αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών».

«Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοια έργα στη Θεσσαλονίκη»

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως κάθε καλόπιστος πολίτης μπορεί να διαπιστώσει ότι όσα παρουσιάστηκαν «δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη τις τελευταίες δεκαετίες». Επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των δεσμεύσεων και η διατήρηση «ζωντανών των προσδοκιών για το μέλλον».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στη συνάντηση που είχε με τους πρυτάνεις. «Η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει μια μητρόπολη για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σχέδιο για τη μετεξέλιξη της ΔΕΘ μέσω του Υπερταμείου, προκειμένου να αναβαθμιστεί σε σύγχρονο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. «Το έργο αυτό θα τρέξει από το Υπερταμείο με τις απαραίτητες αλλαγές, οι οποίες πρέπει να γίνουν στο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ. Προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί σε μια εταιρεία η οποία θα μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική υποδομή», τόνισε. Κάλεσε όλους τους τοπικούς φορείς να στηρίξουν τη λύση που έχει βρεθεί για τη βιωσιμότητα του έργου.

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να κάνει αναφορά στις εξελίξεις στην Ευρώπη και ιδίως στην Γαλλία, συγκρίνοντας τις δύο χώρες Επισήμανε ότι, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη, η Ελλάδα παράγει πλεονάσματα που επιτρέπουν μειώσεις φόρων και αυξημένες δαπάνες σε υγεία και παιδεία. Θύμισε ακόμη τη σημαντική αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, που φτάνουν τα 36 δισ. ευρώ.

«Σήμερα, σε μία από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση. Οι δύο κρίσεις αυτές είναι αλληλένδετες. Από τη μία, ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να καταλήξει σε καμία συναίνεση και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει όχι πλεονάσματα, αλλά μεγάλα ελλείμματα, τα οποία και υποχρεούται να τιθασεύσει μέσα από σκληρά μέτρα λιτότητας. Σε αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, άρα έχουν μια υποχρέωση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε». Και όπως επισήμανε «σε αυτήν την συγκυρία η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν την δημοσιονομική δυνατότητα για μειώσεις φόρων και για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία».

Πολιτική σταθερότητα – Το μήνυμα προς τους πολίτες

Ολοκληρώνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας υλοποίησης των δεσμεύσεων, παρά το κλίμα πόλωσης. «Εμείς θα απαντούμε πάντα με τα έργα μας», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Θεσσαλονικείς μπορούν πλέον να δουν μια κυβέρνηση που τους κοιτάζει «στα μάτια με ειλικρίνεια και αποτελέσματα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα

Το Spotify προσθέτει… άμεσα μηνύματα – Η νέα λειτουργία που κανείς δεν περίμενε
περισσότερα
16:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Κουτσούμπας: Το νέο πειθαρχικό δεν είναι εξορθολογισμός αλλά ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού, που στοχεύει κάθε τίμια φωνή που σηκώνει το κεφάλι

Το λεγόμενο «καλάθι» της ΔΕΘ, όπως φαίνεται έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά, αντεργατ...
16:00 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτική...
15:42 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Βελόπουλος: Η εκτόξευση των φορολογικών εσόδων οφείλεται στους έμμεσους φόρους και την αισχροκέρδεια μέσω του ΦΠΑ

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκ...
15:33 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μαρινάκης: Όσοι θέλουν να δοθεί τώρα ο 13ος μισθός επί της ουσίας θέλουν να μη δοθεί τίποτα σε όλους τους άλλους – Τι είπε για τη Μονή Σινά

Στο θέμα της επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο και στις εξελίξεις στη Μονή Σινά αναφέρθηκ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix