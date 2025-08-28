Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τα κυβερνητικά σχέδια για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ και η πολιτική κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα (28/8) το πρωί, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί επίσης με βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές. Στις 10:45 θα παραστεί στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και των ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΕΘ, ΒΕΘ και ΥΜΑΘ και στις 10:55 θα έχει συνάντηση με τους Πρυτάνεις.

Στις 11:30 θα δώσει το παρών στην εκδήλωση για παρουσίαση έργων Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία θα έχει συζητήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Στην εκδήλωση και στις συναντήσεις θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση και τη ΝΔ: Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Ν. Παπαθανάσης, Στ. Παπασταύρου, Ν. Ταγαράς, Στ. Καλαφάτης, Α. Γεωργιάδης, Μ. Χρυσοχοιδης, Τ. Θεοδωρικάκος, Λ. Τσαβδαρίδης, Σ. Ζαχαράκη, Ν. Παπαϊωάννου, Γ. Βρούτσης, Ν. Κεραμέως, Χρ. Δήμας, Κ. Κυρανάκης, Ν. Ταχιάος, Λ. Μενδώνη, Α. Σκέρτσος, Γ. Μυλωνάκης, Θ. Κοντογεώργης, Κ. Γκιουλέκας, Μ. Μπεκίρης, Γ. Ευθυμίου, Θ. Νέζης, Κ. Σκρέκας, Γ. Σμυρλής, Α. Σδούκου, Ζ. Ιωακείμοβιτς.

Πακέτο μέτρων για στήριξη μεσαίας τάξης και οικογένειας ενόψει ΔΕΘ

Παράλληλα στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με στόχο την ανακούφιση της Μεσαίας Τάξης και την ενίσχυση της οικογένειας.

Με φόντο τη στεγαστική κρίση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση και για το 2026, στην αναστολή επιβολής ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές. Συζητείται επίσης η πιθανότητα μείωσης της φορολογίας στα ενοίκια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει ριζικές αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι η αύξηση του καθαρού εισοδήματος, για τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια πολίτες. Οι αυξήσεις, σε μισθούς και συντάξεις, θα εμφανιστούν στις καταβολές που θα αφορούν τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σημαντική στήριξη θα υπάρξει στους φορολογούμενους με παιδιά.

Πιο αναλυτικά, η νέα κλίμακα φορολογίας, που θα αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, θα οδηγήσει σε μόνιμες μειώσεις φόρων. Το όφελος θα γίνει άμεσα ορατό με την καταβολή των μισθών και συντάξεων του Ιανουαρίου 2026, καθώς οι κρατήσεις θα είναι μειωμένες.

Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν, με την κυβέρνηση να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και, ακόμη περισσότερο, των πολυτέκνων.

Το πακέτο μέτρων θα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στη φορολόγηση των ενοικίων, καθώς και διορθώσεις στη φορολογική μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η φορολογική δικαιοσύνη.

«Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι το βάρος των μέτρων αφορά κυρίως τα φυσικά πρόσωπα και την καθημερινότητά τους.

Το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε ένα σήμα οικονομικής ανάσας προς τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις ανακοινωθούν έναν στόχο θα έχουν, να φανούν άμεσα στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια.

«Το γεγονός ότι έχουμε πλεονάσματα, μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες» διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές.

Σε σχέση με τις εξαγγελίες για τους γονείς γενικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφιερώσει μεγάλο μέρος των ανακοινώσεών του στη ΔΕΘ, στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι συμπολίτες μας που είναι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Πολιτική κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Μάλιστα ενόψει της ΔΕΘ ανεβαίνει πολιτικό θερμόμετρο καθώς χθες, Τετάρτη (27/8), ξέσπασε αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα με αφορμή τηλεοπτική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ξέσπασε «πόλεμος ανακοινώσεων», ανάμεσα στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό».

Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για πέντε ψέματα. «Τις τελευταίες ημέρες το ΠΑΣΟΚ έχει αποδυθεί σε ένα μπαράζ από ψέματα, λαθροχειρίες και μισές αλήθειες με επίκεντρο κυρίως την οικονομία αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης με δηλώσεις του αγνοεί ή συνειδητά ψεύδεται για το κόστος του 13ου μισθού στο δημόσιο, που λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ενωση με βάση τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, υποστηρίζοντας ότι ανέρχεται μόνο σε 770 εκατομμύρια όταν είναι της τάξης των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για αναφορές τις οποίες ουδέποτε έκανε για τις κοινοβουλευτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, με μία πρωτοφανή λαθροχειρία “υπολόγισε” δύο φορές τον πληθωρισμό για να δείξει ψευδώς ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ είναι μικρότερη από τη σωρευτική αύξηση των τιμών ενώ ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ εμφάνισε ως επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών την σημαντική βελτίωση που πέτυχε η Ελλάδα στον δείκτη υπερεργασίας των μισθωτών. Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να μην δίνει απάντηση για τους ποιους φόρους δήθεν αύξησε η κυβέρνηση όταν από το 2019 έχουν μειωθεί 72 έμμεσοι και άμεσοι φόροι για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις», προσθέτουν.

Ειδικότερα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «τα 5 ψέματα τα οποία χρησιμοποίησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες είναι:

1) Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα στον ΣΚΑΙ ισχυρίσθηκε ότι το πραγματικό κόστος εφαρμογής του 13ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι της τάξης των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, αλλά 770 εκατομμύρια ευρώ μετά την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος. Ο ισχυρισμός αυτός του κ. Ανδρουλάκη φανερώνει πρωτοφανή, όσο και επικίνδυνη, άγνοια για τους δημοσιονομικούς κανόνες, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Κομισιόν για τον υπολογισμό του στόχου των δαπανών λαμβάνει υπόψη το μικτό κόστος και όχι το ποσό μετά από φόρους και εισφορές. Επομένως το κόστος του 13ου μισθού σύμφωνα με τους κανόνες του νέου δημοσιονομικού πλαισίου δεν είναι 770 εκατομμύρια αλλά της τάξης των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί και τη μικτή μισθολογική δαπάνη.

Ας μας πει ο κ. Ανδρουλάκης πρώτον εάν γνωρίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά συνειδητά προτείνει την παραβίαση της οροφής δαπανών που θα στείλει τη χώρα στην επιτήρηση από τις Βρυξέλλες και δεύτερον εάν υποστηρίζει ότι το σύνολο του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου πρέπει να διατεθεί σε αυτό το μέτρο, χωρίς τη δυνατότητα της παραμικρής φορολογικής ελάφρυνσης για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως και για τους συνταξιούχους.

2) Ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του προχώρησε σε μία απίστευτη λαθροχειρία συγκρίνοντας την αύξηση, του πραγματικού ΑΕΠ την περίοδο 2019-2024, κατά 9,2%, ενός δείκτη δηλαδή που προκύπτει μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού, με την σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού κατά 16,5%. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή υπολόγισε δύο φορές την επίπτωση του πληθωρισμού για να ισχυρισθεί ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμούς μικρότερους από τις τιμές. Παρά την επισήμανση της λαθροχειρίας τους από την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην ανακοίνωση, το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί μνημείο παραπλάνησης σε βάρος της πραγματικής κατάστασης της οικονομίας αλλά και της αλήθειας που απαιτούν για σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη ζωή και την τσέπη τους.

3) Την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι αγνοεί συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία το 12,4% των Ελλήνων εργάσθηκε πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα το 2024, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πρόκειται για μισή αλήθεια, που είναι χειρότερη από το ψέμα. Το ΠΑΣΟΚ απέκρυψε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης το 2019 ήταν 16,6% άρα την τελευταία εξαετία μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες ενώ παρέβλεψε ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της δηλωμένης υπερεργασίας. Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε μάλιστα ότι ειδικά για την μισθωτή εργασία η χώρα μας στον τομέα της υπερεργασίας πέτυχε την καλύτερη επίδοση ιστορικά καθώς μόλις το 3,1% των Ελλήνων μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%. Το 2019 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στην Ελλάδα σε 5,1%, γεγονός που διαψεύδει την εικόνα «υπερεργασιακής εκμετάλλευσης» των μισθωτών, που επιχείρησε να εμφανίσει το ΠΑΣΟΚ.

4) Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε σήμερα με υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για αναφορές τις οποίες ουδέποτε έκανε. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σε συνέντευξή του ότι «το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου». Οταν ο κ. Μαρινάκης απάντησε παραθέτοντας την ακριβή δήλωσή του, όπου προκύπτει σαφώς ότι ουδέποτε έκανε αυτή την αναφορά αλλά, αντιθέτως, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε, μεταξύ άλλων την ψήφο των βουλευτών του στη Βουλή, όταν ψήφισαν «παρών» για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, επειδή ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόταν. Ο κ. Ανδρουλάκης «ένωσε» δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου λόγια που δεν είπε ποτέ. Παρά την απάντηση του κ. Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες στον δημοσιογράφο, αν και ο κ. Ανδρουλάκης στο στούντιο είχε αρνηθεί να ανασκευάσει τις ύβρεις ακόμα και όταν ο δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μετέφερε την ορθή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

5) Το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει δώσει απάντηση για τους φόρους που δήθεν αύξησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν από το 2019 έχουμε μειώσει 72 έμμεσους και άμεσους φόρους για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να συγχέει τα φορολογικά έσοδα με τους φορολογικούς συντελεστές και δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι τα αυξημένα έσοδα επιτεύχθηκαν μέσω της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές».