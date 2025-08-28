Τροχαίο στη Λαμία: Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο λόγω… αντηλιάς

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) γύρω στις στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού στη Λαμία, όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr το αυτοκίνητο κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, όταν πιθανότατα εξαιτίας της αντηλιάς η οδηγός έχασε τον έλεγχο του κι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κράσπεδο και να ανοίξουν οι αερόσακοι.

Από την απότομη πρόσκρουση με το κράσπεδο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο και διακόμισε προληπτικά για εξετάσεις την οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

