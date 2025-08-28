Τροχαίο στη Λαμία: Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο λόγω… αντηλιάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΛΑΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) γύρω στις στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκηνού στη Λαμία, όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη, εξετράπη της πορείας του.

Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και σφήνωσε σε δέντρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το lamiareport.gr το αυτοκίνητο κινούνταν από Παγκράτι προς Καλύβια, όταν πιθανότατα εξαιτίας της αντηλιάς η οδηγός έχασε τον έλεγχο του κι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κράσπεδο και να ανοίξουν οι αερόσακοι.

Από την απότομη πρόσκρουση με το κράσπεδο τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός, ενώ η 11χρονη κόρη της δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο και διακόμισε προληπτικά για εξετάσεις την οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Η Τροχαία Λαμίας ανέλαβε την καταγραφή του συμβάντος και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΑΜΙΑ

σχολίασε κι εσύ

22:51 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

