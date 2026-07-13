Κοιλιακό λίπος: Η άσκηση που το μειώνει πιο αποτελεσματικά από το cardio, σύμφωνα με γιατρό

Πολλοί πιστεύουν ότι το τρέξιμο και οι ατελείωτες ώρες cardio είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για επίπεδη κοιλιά. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν γιατρό, οι ασκήσεις με αντιστάσεις φαίνεται να υπερέχουν στη μάχη κατά του κοιλιακού λίπους, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη για τον μεταβολισμό, τον εγκέφαλο και τη μακροχρόνια υγεία.

Κοιλιακό λίπος: Γιατί το cardio από μόνο του δεν είναι η καλύτερη λύση

Κάθε χρόνο, καθώς πλησιάζουν οι καλοκαιρινές διακοπές, πολλοί άνθρωποι κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση για τις φωτογραφίες στην παραλία. Έτσι, ξεκινούν να μειώνουν δραστικά τις θερμίδες και ρίχνονται με μανία σε αερόβιες ασκήσεις (cardio), όπως το τρέξιμο ή τα μαθήματα spinning. Ωστόσο, υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να χάσετε κιλά.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της Techno Gym (κορυφαία εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού γυμναστικής): «Παρά τα όσα ισχυρίζονται οι fitness influencers και οι διαφημίσεις, η επιστήμη δείχνει ότι δεν μπορείτε να επιτύχετε τοπικό αδυνάτισμα στην κοιλιά ή σε οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο σημείο. Δεκάδες μελέτες το επιβεβαιώνουν: οι ατελείωτες ασκήσεις κοιλιακών δεν πρόκειται να λιώσουν μαγικά το λίπος στην κοιλιά. Αυτό συμβαίνει γιατί η απώλεια λίπους δεν λειτουργεί σαν λέιζερ· μοιάζει περισσότερο με ρεοστάτη (dimmer) και επηρεάζεται από ολόκληρο το σώμα, όχι μόνο από τους μύες που στοχεύετε».

Η αποκάλυψη γιατρού για το κοιλιακό λίπος

Ο γνωστός γκουρού της διατροφής, Dr. Michael Mosley, είχε αναδείξει μια μορφή άσκησης που είναι πιο αποτελεσματική για το κάψιμο λίπους στην κοιλιά σε σχέση με το cardio. Μιλώντας στην εκπομπή του στο Radio 4, «Stay Young», ο γιατρός αποκάλυψε ότι η επιστημονική έρευνα έδειξε πως αυτή η μέθοδος στοχεύει πιο αποτελεσματικά την περιοχή της κοιλιάς, ενώ παράλληλα προσφέρει επιπλέον οφέλη, όπως ενίσχυση της μνήμης, βελτίωση του ύπνου και παράταση του προσδόκιμου ζωής.

Ξεκινώντας το podcast του εν μέσω προπόνησης, ο Dr. Mosley ανέφερε: «Σήμερα κάνω κάτι που όχι μόνο θα με βοηθήσει να παραμείνω δυνατός, αλλά αναμένεται επίσης να βελτιώσει τη μνήμη μου, τον ύπνο μου, τη μέση μου, να με κάνει να δείχνω ωραίος και ίσως ακόμη και να με βοηθήσει να ζήσω περισσότερο. Κάνω κάμψεις (press-ups).

Προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον 30 κάμψεις κάθε μέρα, ακολουθούμενες από τουλάχιστον 30 καθίσματα (squats). Οι ασκήσεις με αντιστάσεις είναι ο πιο γρήγορος και απλός τρόπος για να βελτιώσετε τη μυϊκή σας μάζα. Οι θαμώνες των γυμναστηρίων το γνωρίζουν αυτό εδώ και καιρό. Είναι όμως κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι, επειδή η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προστατεύσετε την υγεία σας καθώς μεγαλώνετε. Αν δεν κάνετε ασκήσεις με αντιστάσεις, οι μύες σας αρχίζουν να φθίνουν μετά την ηλικία των 30 ετών».

Θεαματικά αποτελέσματα σε μόλις 12 εβδομάδες

Ο Dr. Mosley εξήγησε ότι έρευνες έχουν δείξει πως μπορούν να συμβούν αξιοσημείωτες αλλαγές μέσα σε εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα: «Οι μύες σας έχουν μια αξιοσημείωτη ικανότητα να αναγεννώνται ως απόκριση στην προπόνηση με αντιστάσεις. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε μόλις 12 εβδομάδες μπορείτε να αυξήσετε τη μυϊκή σας μάζα έως και 10% και τη δύναμή σας έως και 150%.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά ολόκληρο το σώμα σας. Αρχικά, δίνει ώθηση στον εγκέφαλο. Μια ανασκόπηση δεκάδων μελετών σχετικά με τις επιδράσεις της άσκησης σε άτομα άνω των 50 ετών έδειξε ότι τόσο η αερόβια προπόνηση όσο και η προπόνηση με αντιστάσεις κάνουν καλό στον εγκέφαλο. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αντιστάσεις ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμες για τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων».

Γιατί τα βάρη νικούν το cardio στην μείωση του κοιλιακού λίπους

Αναφερόμενος στο επίμονο λίπος στην κοιλιά, ο Dr. Mosley δήλωσε ότι οι ασκήσεις με βάρη έχουν αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την καταπολέμησή του.

«Η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να χάσετε λίπος, ιδιαίτερα γύρω από την κοιλιά. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ παρακολουθήσαν περίπου 10.000 άνδρες για 12 χρόνια και διαπίστωσαν ότι, λεπτό προς λεπτό, η προπόνηση ενδυνάμωσης στοχεύει στο λίπος της κοιλιάς καλύτερα από το cardio (αερόβια άσκηση)», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, επειδή το λίπος που συσσωρεύεται γύρω από την κοιλιά σας δεν κάθεται απλώς εκεί παθητικά· παράγει χημικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας».

Μυϊκή μάζα και προστασία από τον διαβήτη

Αντίθετα με το λίπος, τα μυϊκά κύτταρα έχουν θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό. Όταν γυμνάζεστε, απορροφούν το σάκχαρο του αίματος σαν σφουγγάρι. Μάλιστα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι για κάθε 10% αύξηση της σκελετικής μυϊκής μάζας, υπήρχε 10% μείωση του κινδύνου εμφάνισης προδιαβήτη.

Αυτό σημαίνει ότι το χτίσιμο των μυών όχι μόνο σας κάνει να φαίνεστε και να νιώθετε νεότεροι, αλλά θα μπορούσε επίσης να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας. Μια πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι 30-60 λεπτά προπόνησης με αντιστάσεις την εβδομάδα μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και καρκίνο έως και 20%.

«Γιατί έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο; Λοιπόν, οι ασκήσεις με αντιστάσεις φαίνεται να σας αναζωογονούν σε κυτταρικό επίπεδο», εξήγησε ο Dr. Mosley.

Η σημασία της ενδυνάμωσης καθώς μεγαλώνουμε

Η καθηγήτρια Abigail Mackey από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία δήλωσε: «Πιστεύω ότι οδεύοντας προς την τρίτη ηλικία, αν θέλετε πραγματικά να έχετε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας για όσο το δυνατόν περισσότερο, πρέπει να χρησιμοποιείτε βάρη – πράγμα που για τους περισσότερους σημαίνει πρόσβαση σε ένα γυμναστήριο. Τα καθίσματα (squats) και οι κάμψεις (push-ups) είναι εξαιρετικές ασκήσεις επειδή γυμνάζουν πολλούς μύες ταυτόχρονα».

Η δύναμη της κυκλικής προπόνησης

Η Techno Gym υποστήριξε επίσης ότι η προπόνηση με αντιστάσεις είναι ο σωστός δρόμος, προτείνοντας έναν συνδυασμό:

«Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος στην κοιλιά συνδυάζει την προπόνηση με αντιστάσεις με στρατηγικό cardio σε ένα φορμάτ προπόνησης υψηλών καύσεων. Η κυκλική προπόνηση υπερέχει καθώς διατηρεί αυξημένους τους καρδιακούς παλμούς ενώ ταυτόχρονα χτίζει μυϊκή μάζα. Αυτός ο συνδυασμός καίει έως και 30% περισσότερες θερμίδες από ό,τι η κάθε προσέγγιση μόνη της».