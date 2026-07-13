Η μάχη του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ σφυροκόπησαν τα ξημερώματα δεκάδες ιρανικούς στόχους

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας πως ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών σε βάρος «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στο στενό του Ορμούζ που κατ’ αυτές «δεν ελέγχει» το Ιράν.

Τι λέει η ανακοίνωση της CENTCOM

Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι Φρουροί της Επανάστασης, από την πλευρά τους, λένε πως στοχοποίησαν βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.