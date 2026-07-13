Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (13/7)

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Η δράση στην πρώτη ημέρα του τουρνουά τένις Athens Open, κατά την οποία η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Κουντερμετόβα, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ελλείψει αγώνων Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πολίνα Κουντερμετόβα-Μαρία Σάκκαρη WTA 250 2026 Athens Open

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡWTA 250 2026 Athens Open