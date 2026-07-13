Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (13/7)

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δράση στην πρώτη ημέρα του τουρνουά τένις Athens Open, με την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Κουντερμετόβα, ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας.
  • Ελλείψει αγώνων Παγκοσμίου Κυπέλλου, το πρόγραμμα της ημέρας επικεντρώνεται στο τένις, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους φιλάθλους.
  • Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει στις 19:30 τον αγώνα Σάκκαρη-Κουντερμετόβα και στις 22:30 έναν ακόμη αγώνα του Athens Open, ενώ η COSMOTE SPORT 6 HD καλύπτει το ATP 250 Γκστάαντ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η δράση στην πρώτη ημέρα του τουρνουά τένις Athens Open, κατά την οποία η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Κουντερμετόβα, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ελλείψει αγώνων Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 COSMOTE SPORT 6 HDATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πολίνα Κουντερμετόβα-Μαρία Σάκκαρη  WTA 250 2026 Athens Open

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡWTA 250 2026 Athens Open

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