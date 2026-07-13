Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες και στην Αττική από το μεσημέρι – Αναλυτική πρόγνωση

Δεν θα μας λείψουν ούτε σήμερα Δευτέρα οι βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά κι από το μεσημέρι και μετά, αλλά ακόμα και οι μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γενικότερα, πάντως, ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη ως 6, τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35, τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 34 και στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα και στην Αττική όπου, ωστόσο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα το πρωί ως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 6, τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Αίθριος.

: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-07-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.