Πάρκο Γουδή: Εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης της οροφής. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους, ούτε υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Φωτιά, Κτίριο, Μπάντμιντον, Πάρκο Γουδή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή.
  • Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, με αναφορές για κατάρρευση της οροφής, όμως ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.
  • Η έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για την εξακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Στο σημείο παρέμεναν όλη τη νύχτα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πυρασφάλεια, χωρίς να προκύψει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση της οροφής.

Ευτυχώς, χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για την εξακρίβωση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνέδραμαν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ εστάλη και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.

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Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή Φωτιά στο θέατρο Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

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