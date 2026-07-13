Πάρκο Γουδή: Εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (12/7) στο κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Στο σημείο παρέμεναν όλη τη νύχτα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πυρασφάλεια, χωρίς να προκύψει κάποιο περαιτέρω πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση της οροφής.

Ευτυχώς, χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών για την εξακρίβωση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνέδραμαν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ εστάλη και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.

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