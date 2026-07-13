ΕΛΑΣ: Τα 400+1 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε το Εθνικό της Συμβούλιο, μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από 400+1 πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η νέα πολιτική προσπάθεια να οικοδομηθεί από την κοινωνία και να απευθύνεται στην κοινωνία. Να δώσει χώρο και φωνή σε ανθρώπους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις της καθημερινότητας, της εργασίας, της παραγωγής, της επιστήμης και της κοινωνικής ζωής.

Δεν πρόκειται για μια παραδοσιακή κομματική δομή που αναπαράγει κλειστούς μηχανισμούς και επετηρίδες, σημειώνεται. Πρόκειται για ένα ανοιχτό πεδίο συμμετοχής, όπου άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες και αφετηρίες συναντιούνται με κοινό στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρότασης για τη χώρα.

Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας, της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους.

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