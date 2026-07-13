Τραγωδία δυτικά του Σαντιάγο της Χιλής: Τουλάχιστον έξι νεκροί από όχημα που έπεσε σε αγορά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στη Χιλή όταν τους χτύπησε αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω τους σε αγορά στη Βίνια δελ Μαρ, δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, όπως ανακοίνωσε η χωροφυλακή, διευκρινίζοντας πως ο οδηγός συνελήφθη.

«Ο οδηγός, για λόγους ακόμη αδιευκρίνιστους, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του» κι έπεσε πάνω σε πεζούς στα όρια της αγοράς της Καουπολικάν, ανέφερε συνταγματάρχης των καραμπινιέρων (της χωροφυλακής) στη νομαρχία Βίνια δελ Μαρ, ο Χόρχε Γουαΐτα, σε μήνυμά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουμε έξι νεκρούς ως αυτή τη στιγμή. Και έχουμε επίσης επτά τραυματίες, αλλά ευτυχώς» κανένας δεν θεωρείται πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα

Ο οδηγός είναι υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που ήταν εκτός υπηρεσίας, ανέφερε ο θεσμός στον οποίο υπηρετεί. Τέθηκε υπό κράτηση και υποβλήθηκε σε διάφορες εξετάσεις, σημείωσε η αστυνομία.

Κατά τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο κατά μήκος της υπαίθριας αγοράς.

Σε φωτογραφίες τραβηγμένες αμέσως μετά το δυστύχημα διακρίνεται λευκό αυτοκίνητο με σπασμένο παρμπρίζ και μέρος του καπό παραμορφωμένο. Κάτω γύρω από το όχημα βρίσκονται ρούχα, κιβώτια και άλλα είδη που κατά τα φαινόμενα προέρχονται από την αγορά.

Αξιωματούχος στη Βαλπαραΐσο, ο Μανουέλ Μιγιόνες Τσιρίνο, δήλωσε ότι σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας ο οδηγός «δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ», πιθανόν έχασε τον έλεγχο επειδή «ψιχάλιζε», ο δρόμος ήταν ολισθηρός και δεν είχε επαρκή πρόσφυση.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν ανακοινώθηκαν, όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν πιστεύεται πως τα περισσότερα ήταν «έμποροι», κατά τον κ. Μιγιόνες.

Το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως οδηγούσε όχημα «ιδιωτικής χρήσης».

Εξέφρασε ακόμη τη θλίψη του για την «ανεπανόρθωτη απώλεια ανθρωπίνων ζωών εξαιτίας αυτής της τραγωδίας» και διαβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί στην έρευνα για να διαλευκανθούν «οι περιστάσεις» του δυστυχήματος.

Όλη η χώρα σε πένθος

«Η τραγωδία στη Βίνια δελ Μαρ βυθίζει όλη τη χώρα στο πένθος», σχολίασε ο πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο δήμος ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει νομική και ψυχολογική βοήθεια στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Η Βίνια δελ Μαρ βρίσκεται κάπου 120 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, στις ακτές στον Ειρηνικό.