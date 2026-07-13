Ιράν: Τουλάχιστον ένας νεκρός από αμερικανική επίθεση – Καταρρίφθηκαν ιρανικοί πύραυλοι

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Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν μετά από πλήγμα το οποίο προκάλεσε βλήμα σε αγροτικό αντλιοστάσιο νερού στην πόλη Μαχσάχρ, στην επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, με βάση το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Βαλιόλα Χαγιάτι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεκρός ήταν φύλακας της εγκατάστασης, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης και ιατρικό προσωπικό συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση των τραυματιών.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει ανοίξει πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ την τελευταία ώρα.

Διαμετρικά αντίθετη εικόνα οι δύο πλευρές

Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς ανέφερε ότι αμερικανικά αεροσκάφη έχουν μέχρι στιγμής καταρρίψει ιρανικό πύραυλο κρουζ και μη επανδρωμένο αεροσκάφος μιας κατεύθυνσης επίθεσης (drone).

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει διαμετρικά αντίθετη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα Στενά παραμένουν ανοικτά, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιχειρεί να τα κλείσει έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν την παρέμβασή τους στην περιοχή.

Με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά γύρω από τα Στενά, το βασικό ερώτημα πλέον είναι πόσα πλοία μπορούν πραγματικά να συνεχίσουν να διέρχονται με ασφάλεια.