Μεξικό: Πολύνεκρο τροχαίο με θύματα και δύο παιδιά – Πώς έγινε

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Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε τροχαίο στη Χαλίσκο, πολιτεία του δυτικού Μεξικού, στο οποίο ενεπλάκησαν φορτηγό το οποίο μετέφερε εμπορεύματα κι οχήματα ακινητοποιημένα εξαιτίας προηγούμενου τροχαίου, όπως ανακοίνωσε η μεξικανική πολιτική προστασία.

Το φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα άμεσης επέμβασης που επιχειρούσε στον τόπο του πρώτου ατυχήματος, στην κοινότητα Οστοτιπακίγιο, προς την κατεύθυνση της Ναγιαρίτ.

Και δέκα τραυματίες

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Αναφέρθηκε επίσης σε ισάριθμους τραυματίες, ανάμεσά τους δυο μέλη της Εθνικής Φρουράς σε «σοβαρή κατάσταση» καθώς και τέσσερις, πιο ελαφριά τραυματίες, που έχουν υπηκοότητα των ΗΠΑ.

Στην πρώτη σύγκρουση είχαν εμπλακεί δυο φορτηγά που μετέφεραν εμπορεύματα.