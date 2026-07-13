Νοτιοδυτικό Ιράν: Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από αμερικανική επίθεση

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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας από αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Εξαιτίας «επίθεσης του Αμερικανού εχθρού το πρωί, που έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών στην πόλη Μασάρ, ένας άνθρωπος έπεσε μάρτυρας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν», είπε στο IRNA αντικυβερνήτης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν, ο Βαλιουλά Χαγιατί.

Σειρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν

Στο μεταξύ, σειρήνες ακούστηκαν στο Μπαχρέιν.