Ύπνος: Γιατρός αποκαλύπτει τις 5 πρωινές συνήθειες που πρέπει να κόψετε για καλύτερη υγεία

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Πολλές από τις συνήθειες που θεωρούμε φυσιολογικές μόλις ξυπνήσουμε μπορεί να επιβαρύνουν τον οργανισμό περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Σύμφωνα με γιατρό, πέντε καθημερινές πρακτικές συνδέονται με προβλήματα όπως το άγχος, η αφυδάτωση και οι λανθασμένες διατροφικές επιλογές.

Γιατρός του NHS αποκαλύπτει: 5 πρωινές συνήθειες που πρέπει να κόψετε αμέσως

Ένας γενικός γιατρός υποστηρίζει ότι υπάρχουν πέντε κοινές πρωινές συνήθειες που οι γιατροί εύχονται να σταματούσαν όλοι. Όπως εξηγεί, η υιοθέτηση πιο υγιεινών εναλλακτικών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις επισκέψεις στα ιατρεία.

Ο Dr. David Weinstein, γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) με έδρα το Μπράιτον, επισημαίνει τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε μόλις ξυπνάμε και προτείνει απλές αλλαγές για καλύτερη υγεία και ενέργεια.

Καφές με το που ξυπνάτε

Δημητριακά για πρωινό

Παράλειψη πρωινού και βιασύνη

Scrolling στο κινητό πριν καν σηκωθείτε

Η διαδρομή «κρεβάτι – καρέκλα»

Καφές με το που ξυπνάτε

Πολλοί από εμάς είμαστε ένοχοι για την κατανάλωση καφέ αμέσως μόλις σηκωθούμε από το κρεβάτι. Ο Dr. Weinstein προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους και αφυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η λύση: «Θα ήθελα πολύ να βλέπω τους ανθρώπους να ξεκινούν τη μέρα τους με ένα μεγάλο ποτήρι νερό (περίπου μισό λίτρο)», αναφέρει. Πρέπει να ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας μετά την ολονύχτια νηστεία, πριν καταναλώσουμε οποιοδήποτε ρόφημα με καφεΐνη. Έτσι, πολλοί λιγότεροι ασθενείς θα ταλαιπωρούνταν από πρωινούς πονοκεφάλους», αναφέρει ο ειδικός.

Δημητριακά για πρωινό

Αν και συχνά διαφημίζονται ως υγιεινή επιλογή (π.χ. «πλούσια σε φυτικές ίνες»), τα περισσότερα δημητριακά του εμπορίου προσφέρουν απλώς μια απότομη κορύφωση του σακχάρου, αφήνοντάς σας πεινασμένους μέσα σε δύο ώρες. Ο γιατρός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα έπρεπε να «φορολογούνται βαριά» και να φέρουν «προειδοποιήσεις παρόμοιες με αυτές στα πακέτα των τσιγάρων» για το πόσο ανθυγιεινά είναι.

Η λύση: Αντικαταστήστε τα με ένα μπολ ελληνικό γιαούρτι με μούρα και ξηρούς καρπούς για μια δόση πρωτεΐνης και καλών λιπαρών. Χρειάζεται τον ίδιο ακριβώς χρόνο προετοιμασίας. Αν και η βρώμη (κουάκερ) είναι σαφώς καλύτερη επιλογή από τα τυπικά δημητριακά, οι επιλογές με περισσότερη πρωτεΐνη παραμένουν ανώτερες.

Παράλειψη πρωινού και βιασύνη

Το να φεύγετε τρέχοντας από το σπίτι χωρίς να φάτε τίποτα μπορεί να σαμποτάρει τη διατροφή σας με απρόσμενο τρόπο. Σας οδηγεί στο να λιμοκτονείτε γύρω στις 10 ή 11 το πρωί, με αποτέλεσμα να καταφεύγετε σε ανθυγιεινά σνακ λόγω λιγούρας ή ευκολίας.

Η λύση: «Όταν πεινάς, παίρνεις λανθασμένες αποφάσεις», εξηγεί ο γιατρός. Η πρωινή νηστεία λειτουργεί μόνο αν έχετε προγραμματίσει ένα καλά οργανωμένο, υγιεινό γεύμα για αργότερα, αντί να τρέχετε στον πλησιέστερο φούρνο για κάποιο γλυκό σφολιατοειδές.

Scrolling στο κινητό πριν καν σηκωθείτε

Το να πιάνετε το κινητό σας για να ελέγξετε email, ειδήσεις ή social media μόλις ανοίξετε τα μάτια σας προκαλεί μια απότομη έκκριση κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες), τροφοδοτώντας το άγχος. «Αυτό το άμεσο χτύπημα άγχους και κακών ειδήσεων μας επηρεάζει αμέσως. Δεν είμαστε φτιαγμένοι να ξεκινάμε έτσι τη μέρα μας. Χρειαζόμαστε μια ομαλή μετάβαση, αλλιώς η κορτιζόλη εκτοξεύεται πολύ νωρίς», τονίζει ο Dr. Weinstein.

Η λύση: Αγοράστε ένα κλασικό, παραδοσιακό ξυπνητήρι και αφήστε το κινητό έξω από το υπνοδωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μην αγγίζετε το τηλέφωνό σας για τα πρώτα 15 λεπτά της ημέρας. Αντίθετα, κάντε μερικές ήπιες διατάσεις και σκεφτείτε μερικά πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες.

Η διαδρομή «Κρεβάτι – Καρέκλα»

Η μετάβαση απευθείας από το κρεβάτι στην καρέκλα του γραφείου (ειδικά στην τηλεργασία) ή στο κάθισμα του αυτοκινήτου είναι μια «τοξική συνήθεια που έχει γίνει κανονικότητα».