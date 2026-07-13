Τρεις νέοι πνιγμοί στις θάλασσές μας αυτή την Κυριακή

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Ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μία γυναίκα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα σε διαφορετικά περιστατικά την Κυριακή, ενώ άλλο ένα άτομο πέθανε ενώ κολυμπούσε.

Σε Θεσσαλονίκη- Ηράκλειο

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε ότι ένας 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας της Περαίας.

Στη Χερσόνησο Ηρακλείου, μια 75χρονη υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σταλίδα.

Και Κεφαλονιά

Σε ένα άλλο περιστατικό, 54χρονος υπήκοος Γερμανίας, επιβάτης επαγγελματικού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή του Πλατύ Γιαλού στην Κεφαλονιά.

Ο 54χρονος μεταφέρθηκε με την συνδρομή του ιδιωτικού ταχυπλόου στην παραλία και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα οικεία Λιμεναρχεία διενεργούν την προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.