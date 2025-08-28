Τραγωδία στην Πολωνία: Συνετρίβη αεροσκάφος F-16 – Νεκρός ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραγωδία στην Πολωνία: Συνετρίβη αεροσκάφος F-16 – Νεκρός ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε βίντεο από την συντριβή:

 

 

20:43 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

