Τραγωδία στην Πολωνία: Συνετρίβη αεροσκάφος F-16 – Νεκρός ο πιλότος – ΒΙΝΤΕΟ

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης ενόψει μιας αεροπορικής επίδειξης στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο πιλότος του αεροσκάφους σκοτώθηκε.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε βίντεο από την συντριβή:

BREAKING 🔴 F-16 fighter jet goes down during the Radom Air Show in Poland. Wild 👇🏻 pic.twitter.com/g9lkCb5H2W — Open Source Intel (@Osint613) August 28, 2025