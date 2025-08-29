Νέα εποχή: Μαχητικά drones αντικαθιστούν τα μαχητικά αεροσκάφη… το 2026

Ο δρόμος για την αντικατάσταση των πιλότων είναι ορθάνοιχτος, με τις ΗΠΑ να επενδύουν σημαντικά ποσά στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει ήδη τις δοκιμές στο νέου τύπου drone το οποίο είναι μαχητικό και σταδιακά θα αντικαταστήσει τον ρόλο των πιλότων. Όλα αυτά όχι στο μέλλον, αλλά σε λίγους μήνες, μέσα το 2026.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το μέλλον των αεροπορικών επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνει πιλότους. Οι άνθρωποι αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα, σύμφωνα με τους τεχνικούς, αφού το σώμα λόγω καταπονήσεων από τα ‘G’ μπορεί να αντέξει μέχρι 9, σε ακραίες συνθήκες. Όμως, η τεχνολογία εξελίσσεται, και τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (UAV ή drones όπως έχει επικρατήσει να αποκαλούνται) αναλαμβάνουν όλο και περισσότερους ρόλους.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα η ΕΑΒ έχει μείνει απελπιστικά μόνη της και με περιορισμένα κονδύλια σε ότι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη ενώ δεν υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα, που να ενθαρρύνονται από το κράτος, για την ανάπτυξη των drones του μέλλοντος.

Όπως έγινε γνωστό, η αμερικανική πολεμική αεροπορία, εκκίνησε την πολυαναμενόμενη φάση δοκιμών ζωντανής πτήσης για το πρόγραμμα Συνεργατικών Αεροσκαφών Μάχης ( CCA ).

Πρόκειται για μαχητικά drones – σκιές των επανδρωμένων μαχητικών, που θα αναλαμβάνουν περιφερειακούς πολλαπλούς ρόλους. Αποτελεί το πρώτο σκαλί πριν την κατασκευή αεροπορικών στόλων αποκλειστικά από drones, που θα ελέγχονται ελάχιστα από τους επίγειους σταθμούς και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Αμερική ξεκίνησε τις πτητικές δοκιμές του πρωτοτύπου CCA Increment 1, με την ονομασία YFQ-42A , σε μια ανώνυμη τοποθεσία στην Καλιφόρνια για να αξιολογήσει την «αξιοπλοΐα, την αυτονομία πτήσης και την ενσωμάτωση του συστήματος αποστολής» της πλατφόρμας, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία σε δελτίο τύπου. Οι δοκιμές αποτελούν ένα κρίσιμο ορόσημο για το πρόγραμμα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ανοίγουν το δρόμο για μια τελική απόφαση παραγωγής που αναμένεται το οικονομικό έτος 2026.

Τα ρομποτικά μαχητικά αεροσκάφη αποτελούν μέρος της οικογένειας συστημάτων Next Generation Air Dominance ( NGAD ) της Πολεμικής Αεροπορίας και αναμένεται να πετούν παράλληλα με τις επανδρωμένες πλατφόρμες 6ης και 5ης γενιάς για να εκτελούν μια σειρά αποστολών – από επιθετικά πλήγματα μέχρι κατασκοπία και συλλογή πληροφοριών. Η ΠΣ των ΗΠΑ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θέλει να αγοράσει έως και 1.000 drones Increment 1 CCA και να ξεκινήσει την ανάπτυξη κάποια στιγμή πριν από το 2030.

«Αυτό το ορόσημο καταδεικνύει τι είναι δυνατό όταν οι καινοτόμες εξαγορές συναντούν την κινητοποιημένη βιομηχανία», δήλωσε ο Γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας, Τρόι Μέινκ. «Σε χρόνο ρεκόρ, η CCA πέρασε από την ιδέα στην πτήση — αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να προσφέρουμε μαχητική ικανότητα με ταχύτητα όταν ξεπερνάμε τα εμπόδια και ευθυγραμμιζόμαστε γύρω από το μαχητικό», τόνισε.

Η Πολεμική Αεροπορία υιοθετεί μια γρήγορη και ευέλικτη προσέγγιση με το πρόγραμμα CCA και σχεδιάζει να παραδώσει τα αεροσκάφη σε στάδια, με κάθε παρτίδα να προσφέρει ελαφρώς διαφορετικές δυνατότητες. Τουλάχιστον ένα από τα πρωτότυπα για το Increment 1 θα μπει στην παραγωγή, αλλά η υπηρεσία σκοπεύει να επιτρέψει σε άλλες εταιρείες εκτός από την General Atomics και την Anduril να ανταγωνιστούν επίσης για τη σύμβαση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η «πολύπλευρη μαθησιακή εκστρατεία» του προγράμματος περιλαμβάνει αναπτυξιακές δοκιμές με επικεφαλής προμηθευτές, ανεξάρτητες αξιολογήσεις στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια και επιχειρησιακές αξιολογήσεις από την ορισμένη Μονάδα Πειραματικών Επιχειρήσεων στην αεροπορική βάση Nellis στη Νεβάδα.

«Δεν κινούμαστε απλώς γρήγορα — μαθαίνουμε γρήγορα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Αρχηγός του Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, Στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν.

«Το CCA θα μας βοηθήσει να επανεξετάσουμε τον χώρο της μάχης, να επεκτείνουμε την εμβέλεια, την ευελιξία και τη φονικότητα στις πολεμικές επιχειρήσεις και να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση των μαχητών μέσω της συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής», συμπλήρωσε.