Επιχείρηση διάσωσης 120 προσφύγων ανοιχτά της Ρόδου

Στη διάσωση περίπου 120 προσφύγων και μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο έπλεε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου προχώρησε το Λιμενικό.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, το Λιμενικό προχώρησε στον εντοπισμό και στη διάσωση περίπου 120 αλλοδαπών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος που έπλεε 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο παραπλέοντα πλοία.

Οι πρόσφυγες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ρόδου. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.