Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά οι άνεμοι από σήμερα – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (29/8), με πρόσκαιρες νεφώσεις και ανέμους στα δυτικά που θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν με τον υδράργυρο να «αγγίζει» κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Χαρά Μάλεση: «Σταθερότητα μεταξύ ανέμων και ήλιου»

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του AΝΤ1 Χαρά Μάλεση μετά τις αστάθειες των προηγούμενε ημερών, ο Αύγουστος… πατάει το γκάζι, καθώς αναμένεται να παρατηρηθεί σταθερότητα ανέμων και ήλιου. Οι βοριάδες δεν λένε να κοπάσουν φτάνοντας ακόμα και τα 6 και τα 7 μποφόρ τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, εξασθενώντας σταδιακά από το μεσημέρι.

Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη την χώρα με τη θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Σποράδες, Κυκλάδες και σε νησιά του Ιονίου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.

Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους 3 έως και 5 μποφόρ στον Σαρωνικό και στα ανατολικά 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Και στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με τους ανέμους να είναι ασθενείς , φτάνοντας τα 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Νικολέτα Ζιακοπούλου: «Εξασθενούν την Παρασκευή οι βοριάδες»

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, οι βοριάδες αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά. Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου το μελτέμι υποχωρεί πέφτοντας στο Αιγαίο στα 5 μποφόρ, όμως το Σαββατοκύριακο τη θέση του θα πάρει ένας δυτικός άνεμος και μια διαταραχή που θα φέρει μπόρες και καταιγίδες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα (Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Μακεδονία και Θράκη).

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό»

Αν και για την Παρασκευή ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δεν προβλέπει αξιόλογη μεταβολή στις καιρικές συνθήκες, εφιστά την προσοχή μας για το Σαββατοκύριακο, όπου – όπως αναφέρει σε ανάρτησή του – έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία που αναμένεται να προκαλέσει αρκετές μπόρες.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ – ΕΝΤΟΝΗ ΖΕΣΤΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ

Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας

3. Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29-08-2025 ανά περιοχή

Γενικά Χαρακτηριστικά

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί πρόσκαιρα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.