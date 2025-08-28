Συνελήφθη 24χρονος στην Βούλα – Φέρεται να παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Βούλα με την κατηγορία της κλοπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος παρακολουθούσε έναν επιχειρηματία της περιοχής προκειμένου να τον ληστέψει, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που παραπέμπει σε αστυνομική στολή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε ότι κάποιος τον παρακολουθεί και το κατήγγειλε στις Αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, στην περιοχή της Βούλας Αττικής, 24χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος, μάλιστα, στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αντιστάθηκε απωθώντας τους, πλην όμως συνελήφθη.

Από τη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο καθώς και κλειδιά οχήματος, το οποίο εντοπίστηκε σταθμευμένο στην πιλοτή της οικίας του. Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Απρίλιο του 2025, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας έτερου οχήματος, για την οποία είχε δηλωθεί απώλεια τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και στο ανωτέρω όχημα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας,

χειροπέδες,

7 καπέλα τύπου jockey,

500 ευρώ,

3 ζευγάρια γάντια εργασίας,

λοστός,

εργαλείο θραύσης κρυστάλλων,

πλήθος tire up,

2 πακέτα γάντια μίας χρήσεως και

περιλαίμιο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.