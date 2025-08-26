Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας

Πέθανε ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή (22/8) στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 40χρονος μεταφέρθηκε χθες με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αττικής, όπου, δυστυχώς, λίγες ώρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Είχε προηγηθεί η τριήμερη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου (23/8) μεταφέρθηκε στην Αθήνα και η 36χρονη εγκαυματίας από την φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ.

Η γυναίκα, που εγκλωβίστηκε στα αποδυτήρια μετά την ανάφλεξη της γεννήτριας, μεταφέρθηκε στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.