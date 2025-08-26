Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Πέθανε ο 40χρονος εγκαυματίας

Πέθανε ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή (22/8) στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 40χρονος μεταφέρθηκε χθες με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αττικής, όπου, δυστυχώς, λίγες ώρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Είχε προηγηθεί η τριήμερη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου (23/8) μεταφέρθηκε στην Αθήνα και η 36χρονη εγκαυματίας από την φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ.

Η γυναίκα, που εγκλωβίστηκε στα αποδυτήρια μετά την ανάφλεξη της γεννήτριας, μεταφέρθηκε στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Το καλύτερο συμπλήρωμα διατροφής για να αδυνατίσετε – Ιδανικό για διαβητικούς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Πρόωρη γήρανση του εγκεφάλου: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν την πρωτεΐνη που ευθύνεται – Τι έδειξε νέα μελέτη

Θεοδωρικάκος: “Στάλθηκαν για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν”

Συνταξιούχοι: Μέχρι την Πέμπτη θα πληρωθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Κβαντικοί υπολογιστές υψηλής πιστότητας: Πύλες σύμπλεξης συνδέουν απομακρυσμένους υπεραγώγιμους κβαντικούς επεξεργαστές

Η Microsoft προσφέρει δωρεάν αναβάθμιση για τα Windows – «Οι χρήστες πρέπει να αποφασίσουν τώρα»
περισσότερα
13:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Αρκαδία: Βανδαλίστηκε το άγαλμα του Πάνα στη Στεμνίτσα – «Έριξαν φέιγ βολάν χριστιανικού περιεχομένου κοντά του» – ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Πάνα, του θεού της φύσης και της ανεξέλεγκτης ζωής, που συμβ...
13:10 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συμμαθητές του στη μέση του δρόμου – Συνελήφθησαν οι 2 δράστες και οι γονείς τους

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικούς του έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής (24/8), ...
13:06 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Έπεσε μεγάλο δέντρο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης – Παραλίγο να τραυματιστούν τουρίστες – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκ...
13:03 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Υπόθεση Novartis: «Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή» – Τι είπε στην απολογία της η «Αικατερίνη Κελέση»

Με την απολογία της Μαρίας Μαραγγέλη που κατηγορείται μαζί με τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη για ψ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο