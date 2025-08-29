ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται σήμερα

Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΑ

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου, καταβάλονται τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα Στέγασης: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 161.175 δικαιούχοι –37.559.959 ευρώ
  • Αναπηρικά: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 541 δικαιούχοι –171.379 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.149 δικαιούχοι –181.420 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.707 δικαιούχοι– 229.225 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 322 δικαιούχοι –34.284 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 12.427 δικαιούχοι -2.862.496 ευρώ
  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210 Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ παρατηρητικότητας: Εντοπίστε το μοναδικό Β ανάμεσα σε όλα τα 8 μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Ο φρουρός της καρδιάς με το χρώμα του ρουμπινιού που ρυθμίζει το σάκχαρο και καταπολεμά τις φλεγμονές

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

Apple: Ανακοίνωσε επίσημα το event για το iPhone 17 – «Awe dropping»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
07:32 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Αναλυτικός οδηγός

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι, με τα χρήματα ...
18:30 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

LAMDA Development – ION Group: Στρατηγική συμφωνία 450 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon 

Τη δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, γ...
12:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται αύριο

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδ...
09:31 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix