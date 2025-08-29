Βουλή: Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα»

Με την θετική ψήφο μόνο της πλειοψηφίας της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

«Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να επιβραβεύσει τους άξιους και ικανούς δημόσιους υπαλλήλους που δεν δέχονται συμπεριφορές κάποιων λίγων που δεν τηρούν τον όρκο που έδωσαν» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ολοκληρώνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

«Θα επιτευχθεί η ομοιομορφία στην έκδοση των αποφάσεων»

Ο κ. Λιβάνιος, υπογράμμισε ότι το να σέρνονται επί χρόνια οι πειθαρχικές διαδικασίες εκτός από την δημιουργία ενός κλίματος ατιμωρησίας «δημιουργεί ομηρεία για πολλούς υπαλλήλους που τελικά αθωώνονται». Απέρριψε τις αιτιάσεις για την δυνατότητα της αυτοδίκαιης αργίας λέγοντας ότι αυτή έρχεται για να προστατέψει το κύρος της δημόσιας διοίκησης, ενώ χαρακτήρισε προσβλητικούς και απαξιωτικούς τους χαρακτηρισμούς περί διορισμένων προέδρων στο νέο πειθαρχικό όργανο επειδή θα είναι νομικοί του ΝΣΚ. Αντέτεινε ότι «δημιουργείται ένα Σώμα που θα έχει και την εξειδίκευση αλλά και θα επιτευχθεί η ομοιομορφία στην έκδοση των αποφάσεων που σήμερα δεν υπάρχει και είναι πολύ σημαντική».

Για τη μη συμμετοχή των συνδικαλιστών στην σύνθεση του νέου πειθαρχικού, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, στο Ν. 4057/2012 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ είχαν ξαναφύγει οι συνδικαλιστές» και πρόσθεσε πως «με ξενίζει να μαζεύονται οι εργαζόμενοι και να εκλέγουν αυτούς που θα τους δικάσουν εάν κάνουν ένα πειθαρχικό παράπτωμα».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι παρέχεται η δυνατότητα στον υπάλληλο που ελέγχεται να έχει την συμπαράσταση εάν θέλει του συνδικαλιστικού του οργάνου, αλλά αυτό θα έχει συγκεκριμένο ρόλο δεν μπορεί να είναι ο ρόλος του να είναι αυτός του δικαστή.

Για την «πειθαρχική συνδιαλλαγή» που θεσπίζεται ο υπουργός διευκρίνισε ότι η χρήση της είναι στην αποκλειστική δυνατότητα του ελεγχόμενου υπαλλήλου εφόσον υπάρχει αναντίλεκτο κατηγορητήριο πειθαρχικής διαδικασίας και να τύχει μιας ευνοϊκότερης ποινής, υπό προϋποθέσεις». Αυτό άλλωστε είπε θα αποφορτίσει και τον όγκο των υποθέσεων.

Αναφορικά με δυνατότητα αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες, ο υπουργός είπε ότι το δοκιμάσαμε πριν τρείς μήνες και από αυτή την διαδικασία μαζεύονται πολύτιμα στοιχεία για να βλέπουμε τα προβλήματα και την δημιουργία αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών.

«Για μένα η αξιολόγηση είναι απαραίτητη»

Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι «δεν νοείται το 2025, να υπάρχει υπάλληλος που δεν αξιολογείται. Για μένα η αξιολόγηση είναι απαραίτητη» και πρόσθεσε «μπορεί να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε για τους τρόπους, την μέθοδο αξιολόγησης αλλά δεν μπορεί το 2025 να μην υπάρχει αξιολόγηση με ένα προφανώς εύρος με αντικειμενικά κριτήρια για να μην έχουμε το 97% των υπαλλήλων να βγαίνουν άριστοι, γιατί τότε δεν έχουμε αξιολόγηση» ώστε « οι ικανοί να επιβραβεύονται και όσοι υστερούν να βοηθηθούν για να βελτιωθούν». Ο υπουργός, σημείωσε ότι το 80% των υπαλλήλων συμμετέχει στις αξιολογήσεις και ανέφερε ότι «δεν μπορεί να δεχθούμε να υπάρχουν παιδιά και αποπαίδια…» για εκείνους που αρνούνται να αξιολογηθούν.

Για το «Reform Greece», ο υπουργός είπε ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια της χώρας εξάγοντας την ελληνική τεχνογνωσία και σε τομείς που η χώρα μας καινοτομεί και έρχονται ξένα κράτη και ζητούν την συνδρομή μας.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε σημαντικές και τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου όπως για το Ειδικό Ληξιαρχείο για Έλληνες του εξωτερικού, την αναβάθμιση της τελετής απονομής ιθαγένειας, την αύξηση της κινητικότητας σε δήμους και περιφέρειες.

Ο υπουργός, επίσης, ανέφερε ότι εφέτος θα εγκριθούν όλα τα αιτήματα των δήμων που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες τους.

Εφέτος πρόσθεσε θα αναλάβουν υπηρεσία 1.200 δημοτικοί αστυνομικοί, με την αξιοποίηση της ταυτόχρονης εκπαίδευσής τους και της υπηρεσίας τους.