Κόντρα Λιβάνιου – Φάμελλου: «Καμία αύξηση δεν υπάρχει στους μετακλητούς υπαλλήλους σε υπουργεία και ΝΠΔΔ» – «Είστε ρουσφετολόγοι, ανεπαρκείς και επικίνδυνοι»

«Καμία αύξηση δεν υπάρχει στους μετακλητούς υπαλλήλους σε υπουργεία και ΝΠΔΔ» απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος απορρίπτοντας, με παρέμβασή του, τις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου που διατύπωσε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Λιβάνιος, σχετικά με τις αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων στο επιτελικό κράτος, ανέφερε ότι στην κεντρική κυβέρνηση σήμερα υπηρετούν λιγότεροι μετακλητοί από ό,τι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Οι μετακλητοί υπάλληλοι σύμφωνα με τα στοιχεία προ τριών μηνών στο σύνολό τους ήταν 3.303 – τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 2.700» είπε, διευκρινίζοντας όμως πως «οι μετακλητοί στην κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία και ΝΠΔΔ) είναι 1.028, όταν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1.089 – εξήντα περισσότερους είχατε» και εξήγησε ότι η αύξηση των μετακλητών οφείλεται στους 700 παραπάνω μετακλητούς που δόθηκε η δυνατότητα να υπηρετούν στον ΟΤΑ, σε θέσεις γενικών γραμματέων στους δήμους της χώρας που δεν είχαν, για ειδικούς συμβούλους σε μικρούς δήμους για να τρέξουν τεχνικά έργα που δεν είχαν και οι υπόλοιποι αφορά τους ειδικούς συνεργάτες των βουλευτών». Συνεπώς, είπε ο υπουργός «δεν υπάρχει καμία αύξηση των μετακλητών της κεντρικής κυβέρνησης».

Σχετικά με τις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις διατάξεις του νέου Πειθαρχικού που αφορούν την άρνηση υπαλλήλων στην αξιολόγηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «καταρχήν είναι προσβλητικό να λέτε ότι την αξιολόγηση την κάνουν παιδιά της ΟΝΝΕΔ ή της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ», προσθέτοντας ότι αξιολόγηση προβλέπεται να γίνεται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά «κανένας από τους δημάρχους που έχετε στηρίξει δεν έχει κάνει αξιολόγηση» και αναρωτήθηκε «γιατί δεν τις έχουν κάνει». Ο υπουργός είπε ότι «κρίσεις θα γίνουν και θα γίνουν άμεσα» και προσέθεσε ότι «με το παλαιό σύστημα αξιολόγησης το 98% κρινόταν ως άριστοι» αδικώντας τους πραγματικά άριστους. Το νέο σύστημα, είπε «βασίζεται σε σειρά πολύ αντικειμενικών κριτηρίων».

Ο κ. Λιβάνιος ζήτησε από τον κ. Φάμελλο να μην προσβάλει τους νομικούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θα στελεχώσουν το νέα Πειθαρχικά ότι θα είναι της επιρροής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «αυτοί θα επιλεγούν με γραπτό διαγωνισμό» και επισημαίνοντας ότι «οι περισσότεροι εξ αυτών υπηρετούν από το 2017».

Ο υπουργός αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει αύξηση του ύψους του προστίμου σε 100.000 ευρώ, που επέκρινε ο κ. Φάμελλος είπε ότι «ο Ν. 4325/2015 του ΣΥΡΙΖΑ είναι που προβλέπει πρόστιμο 100.000 ευρώ». «Πρόκειται για μια διάταξη που ήρθε και διατηρήθηκε σε όλη την θητεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε και αποσαφήνισε ότι η διάταξη αυτή «αφορά για συγκεκριμένες και βαριές παραβάσεις, όπως απαιτήσεις για οικονομικά ανταλλάγματα, καταδίκες για οικονομικά σκάνδαλα, για πλαστογραφίες ή παραχάραξη νομισμάτων και δεν αφορά συνδικαλιστική δράση ή όσα λέγονται» και σημείωσε: «Τόσο με τις συζητήσεις που είχα με την ΑΔΕΔΥ όσο και με φορείς στις Επιτροπές δεν διακρίνω κάπου να εμποδίζεται η συνδικαλιστική δράση».

«Αυτήν την κυβέρνηση: για τους φραπέδες και τους χασάπηδες ποιος θα την αξιολογήσει;»

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας στον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την αξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης του Δημοσίου, ενώ στην πράξη, όπως υποστήριξε, αποδυναμώνει κρίσιμες υπηρεσίες και υπονομεύει την αξιοκρατία.

«Κύριε Υπουργέ, προσπαθήσατε με κάποια επιμέρους επιχειρήματα να καλύψετε την αναγκαιότητα που έχει η θέση σας να δώσετε μια απάντηση. Το κατανοώ, είναι δύσκολο να απαντήσετε στον πυρήνα. Σας ρώτησα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο», τόνισε ο κ. Φάμελλος, φέρνοντας ως παράδειγμα την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αίγινας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τραγικό περιστατικό, η απώλεια μιας γυναίκας, αποκάλυψε τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού: «Από τις 27 θέσεις υγειονομικών και γιατρών και οδηγών – με συγχωρείτε, δεν βάζω το διοικητικό προσωπικό – υπηρετούν 12. Σας ρώτησα, λοιπόν, πώς θα κάνετε αξιολόγηση στους εργαζόμενους αυτού του Κέντρου Υγείας όταν λείπουν πάνω από τους μισούς που πρέπει να υπηρετούν για να υπάρχουν οι απαραίτητες υπηρεσίες υγείας;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στάθηκε ιδιαίτερα στην πίεση που δέχονται εργαζόμενοι όπως οι οδηγοί ασθενοφόρων, αναφέροντας: «Πώς θα αξιολογήσετε έναν οδηγό ασθενοφόρου, όταν δεν είναι στελεχωμένη η υπηρεσία ώστε να παίρνει ρεπό και άδεια; Όταν δεν παίρνει ούτε ρεπό ούτε άδεια, πώς θα μπορεί να αξιολογηθεί και να προχωρήσει η αξιολόγηση;».

Όπως σημείωσε, παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και σε άλλους κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, όπως στα σχολεία, τα νοσοκομεία και την Πυροσβεστική. Στρέφοντας εκ νέου τα βέλη του προς τον κ. Λιβάνιο, δήλωσε:

«Όταν, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από τη μια μεριά διατηρείτε προϊσταμένους χωρίς κρίση και από την άλλη εισάγετε μετακλητούς και δεν στελεχώνετε ούτε αμείβετε αξιοπρεπώς τους εργαζόμενους, μιλάτε μόνο για τιμωρητικά εργαλεία. Γιατί; Για να φοβηθούν και να σκύψουν το κεφάλι;».

Ο κ. Φάμελλος αναρωτήθηκε «ποιος θα αξιολογήσει αυτή την κυβέρνηση», κάνοντας αναφορά στη φράση του ίδιου του πρωθυπουργού περί «φραπέδων και χασάπηδων στο Δημόσιο»: «Ρωτώ, λοιπόν, αυτήν την κυβέρνηση: για τους φραπέδες και τους χασάπηδες ποιος θα την αξιολογήσει; Η απάντηση είναι γνωστή. Στη δημοκρατία θα την αξιολογήσει την κυβέρνηση ο λαός. Και ο λαός σας έχει αξιολογήσει.»

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, χαρακτήρισε την κυβέρνηση «ρουσφετολόγους, ανεπαρκείς και επικίνδυνους», ζητώντας την άμεση παραίτησή της. Όπως είπε: «Γι’ αυτό και πρέπει και επείγει να παραιτηθεί το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Διότι δεν σας έφταναν όλα τα άλλα, φτάσατε στο τέλος να κάνετε και κοινοβουλευτική εκτροπή.»

Καταλήγοντας, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την ενίσχυση ενός «βαθέως κομματικού κράτους» και θεσμική εκτροπή: «Αφήστε τα επιμέρους. Τα μεγάλα έχουν σημασία. Διότι υπάρχει κομματικό, βαθύ κομματικό κράτος και διαπλοκή του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα ως πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το ξέρουν όλοι και όλες. Αυτό δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Αντίθετα, το επιτείνετε με αυτό το νομοσχέδιο».