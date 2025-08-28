ΟΠΕΚΕΠΕ: 75.000 πρόβατα-«φαντάσματα» αναζητούν οι αρχές – Αγρότες «έκαναν» χωράφι την λίμνη Υλίκη για να πάρουν αποζημιώσεις

Την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών εκμεταλλεύτηκαν κτηνοτρόφοι που δήλωναν πλασματικούς αριθμούς ζώων μολυσμένων με ευλογιά, για να λάβουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και περιπτώσεις αγροτών που παρανόμως δήλωναν εκτάσεις της λίμνης Υλίκης ως καλλιεργήσιμες περιοχές προκειμένου να παίρνουν αποζημιώσεις.

Οι αρχές αναζητούν 75.000 πρόβατα – «φαντάσματα» που καταγράφηκαν στην Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

«Η ευλογιά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέεται άμεσα», αναφέρει κτηνοτρόφος στον ΑΝΤ1, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, κάποιοι κτηνοτρόφοι με την ευκαιρία της ραγδαίας εξάπλωσης της ευλογιάς και την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ελέγξει τις χιλιάδες αιτήσεις αποζημίωσης τους τρεις τελευταίους μήνες, βρήκαν την ευκαιρία να βάλουν το χέρι στο «βάζο με το μέλι», ώστε να διεκδικήσουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ.

«Σε σύνολο 657 κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς 252.000 ζώα. Τα δηλωθέντα ήταν 327.000, δηλαδή 75.000 παραπάνω» τόνισε ο πρόεδρος Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακκαβάς.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, για αμαρτωλή μπίζνα μεταξύ κτηνοτρόφων και ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψαν οι γεωτεχνικοί Ελλάδος, οι οποίοι μετρούν κεφάλι – κεφάλι τα ζώα πριν τα θανατώσουν. Τα 75.000 εξαφανισμένα αιγοπρόβατα ψάχνουν οι αρχές σε Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Αν και οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα μολυσμένα πρόβατα – «φαντάσματα» δεν έφτασαν ποτέ στο πιάτο μας, οι κτηνοτρόφοι διερωτώνται αν έφτασε κάποιο παράγωγό τους.

Ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας, ανέφερε: «Αυτοί που δήλωναν ψεύτικα ζώα είχαν και γάλα; Γιατί αν είχαν και γάλα, είναι κι άλλοι από πίσω. Δεν είναι μόνο τα λαμόγια».

Στην περιοχή της Θεσσαλίας θανατώθηκαν περισσότερα από 94.000 αιγοπρόβατα, ενώ αυτή την περίοδο υπάρχουν 253 ενεργές εστίες. Και ενώ η ευλογιά θερίζει την περιοχή, στο «μικροσκόπιο» των αρχών μπαίνουν εκείνοι οι κτηνοτρόφοι που έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στον νομό Σερρών καταγγέλλουν πως ενώ έχουν πάρει αποζημιώσεις – «ψίχουλα» για καταστροφές στις καλλιέργειές τους και τα κοπάδια τους, κάποιοι άλλοι έχουν λάβει παχυλές αποζημιώσεις χωρίς να τις δικαιούνται.

«Η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση είναι με τη νέα χρονιά ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μετακινηθεί στην ΑΑΔΕ, που πρφανώς θα λειτουργήσει μέσα από μια εντελώς διαφορετική λογική και μέσα από ένα οργανόγραμμα, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο υπηρεσιακά σε αυτή τη νέα δομή», τόνισε από τη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Πλέον, σύμφωνα με τις αρχές, οι δικλείδες ασφαλείας στο σύστημα αιτήσεων είναι ισχυρές, ώστε να πάψει η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.

Κτηνοτρόφοι εκμεταλλεύονταν περιουσία Δημοσίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 αγρότες φέρονται να οικειοποιούνταν περιουσία του δημοσίου, δηλώνοντας στρέμματα στη λίμνη Υλίκη για να παίρνουν αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ ο καθένας.

«Επί της ουσίας περιουσία της ΕΥΔΑΠ, δηλαδή του κράτους», υπογράμμισε ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Έπεσε η στάθμη, βγήκαν οι παραλίμνιες περιοχές και (σ.σ. αγρότες) δήλωσαν το 2024 200 στρέμματα».

Εξηγώντας περαιτέρω σημείωσε: «Έπεσε η στάθμη της Υλίκης, βγήκαν τα 2/3, αποκαλύφθηκαν οι παραλίμνιες περιοχές. Εκεί, λοιπόν, στις παραλίμνιες περιοχές έβαλαν και έσπειραν διάφορα πράγματα και πήραν τις επιδοτήσεις, χωρίς να τα εκμεταλλεύονται απαραίτητα».

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι καλλιεργήθηκαν αυτές οι περιοχές και οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ βρήκαν μέχρι και φυτοφάρμακα, επισημαίνοντας ότι «αν το νερό χρησιμοποιηθεί, διότι έρχεται στην Αθήνα, τότε υπάρχει κίνδυνος σοβαρός και για τη δημόσια υγεία».

«Οι επιδοτήσεις ήταν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τον καθένα. Και το λέμε αυτό γιατί μαθαίνω ότι δεν είναι μόνο η Υλίκη. Είναι και άλλες περιοχές όπου έχουν δηλωθεί παρανόμως και μιλάμε για εκατοντάδες επιτήδειους που παιρνουν επιδοτήσεις που δεν έπρεπε», συνέχισε ο δημοσιογράφος σημειώνοντας ότι «από την άλλη βλέπεις αγρότες, οι οποίοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν 20, 30 στρέμματα – μικροαγρότες – και δεν παίρνουν τίποτα».

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ο Νίκος Ρογκάκος είπε: «Φέτος δεν χρειάστηκε η Υλίκη να δώσει νερό. Εάν χρειαζόταν να δώσει νερό, ποιος εγγυάται ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα με τη δημόσια υγεία; Και όταν λέμε ότι έρχεται το νερό στην Αθήνα, έρχεται και μέχρι το Γαλάτσι στην ΕΥΔΑΠ, όπου έχει εγκαταστάσεις και παίρνει από εκεί σχεδόν η μισή Αττική».

«Αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο επικίνδυνα. Είναι εγκληματικά και για την υγεία των Ελλήνων», κατέληξε ο δημοσιογράφος.