ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση για υποβολή ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να γίνει η μεταβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών «έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ» με αποτέλεσμα να αποφασιστεί «να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 29 Αυγούστου 2025.

«Επομένως, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ’» τονίζει.

Υπογραμμίζει επίσης ότι «άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών».

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 τύποι ανθρώπων που δεν θα είναι ποτέ πραγματικά ευτυχισμένοι – Πώς συμπεριφέρονται

Τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν σε ελληνικά αυγά – Τι έδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Apple: Μπορεί να κυκλοφορήσει σύντομα φθηνότερο MacBook – Αξίζει να περιμένετε;

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
16:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση – Μπείτε εδώ για να δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ η 46η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας του Δημοσίου για τ...
07:25 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ακίνητα: «Παγώνει» ο ΦΠΑ στα νεόδμητα για έναν χρόνο – Ποια είναι τα οφέλη για τους αγοραστές  

Καταργείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα για το 2026. Μέτρο που επεξεργ...
07:09 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει στραμμένο στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σ...
17:25 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Περισσότερες από 600.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η 29η Αυγούστου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων»

Περισσότερες από 600.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ 2025 έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα τελευτ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο