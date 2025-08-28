Θρίαμβος της Τζένγκο στη Ζυρίχη – Κατέκτησε το πρώτο της διαμάντι – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΕλίναΤζένγκο
φωτογραφία αρχείου

Ονειρικό ντεμπούτο σε τελικό Diamond League πραγματοποίησε στο Λέτζιγκρουντ της Ζυρίχης η Ελίνα Τζένγκο, καθώς κέρδισε με εμφατικό τρόπο στο αγώνισμα του ακοντισμού

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022 «καθάρισε» με το καλημέρα τις αντίπαλές της στέλνοντας το ακόντιο στα 64,57 μέτρα, επίδοση που αποδείχτηκε υπεραρκετή για να την οδηγήσει στη νίκη και σε ένα εκπληκτικό φινάλε στη σειρά αγώνων Diamond League, έχοντας καταγράψει νωρίτερα στη σεζόν δυο εντός και μία εκτός βαθμολογίας νίκες.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έδειξε έτοιμη να κάνει πια το μεγάλο βήμα στην καριέρα της σε επίπεδο γυναικών και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, στο επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

23:50 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

