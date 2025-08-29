Ιράν: Επίθεση σε ΕΕ για την συμφωνία για τα πυρηνικά

Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον Πρόεδρο του ΣΑΗΕ και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί απορρίπτει τις ενέργειες των τριών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλίας, Γερμανίας, Ην. Βασιλείου) στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά (JCPOA), κατηγορώντας τις για χρόνια μη συμμόρφωση.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Ε3 (Γερμανία-Γαλλία-Ην. Βασίλειο) στερείται κάθε νομικής βάσης να επικαλεστεί τον Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών ή να ενεργοποιήσει το “snapback”, θέση που συμμερίζονται η Ρωσία και η Κίνα».

Υπενθυμίζει ότι η Τεχεράνη ήταν η πρώτη που ενεργοποίησε τον μηχανισμό μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, «σε απάντηση στη μη άρση των συνεπειών για την ομαλοποίηση των εμπορικών σχέσεων με το Ιράν».

Ο Αραγκτσί κατηγορεί την ΕΕ ότι παρουσιάζει την εφαρμογή της ως συμμόρφωση, ενώ στην πραγματικότητα «έχει παραβιάσει κατάφωρα τη συμφωνία, επεκτείνοντας περιοριστικά μέτρα και επαναφέροντας κυρώσεις».

Αναφέρεται ειδικά στην αποτυχία του μηχανισμού INSTEX, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανεπαρκή και συμβολικό, χωρίς ουσιαστικό όγκο συναλλαγών».

Για τις συνομιλίες της Βιέννης, σημειώνει ότι δεν κατέληξαν λόγω «αδιαλλαξίας των ΗΠΑ και εμπλοκής άσχετων ζητημάτων από την Ε3/ΕΕ», ενώ καταδικάζει τις «παράνομες ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις» και την «συνενοχή της Ε3 ((Γερμανία-Γαλλία-Ην. Βασίλειο) μέσω εξοπλισμών και δημόσιων τοποθετήσεων».

Ασκεί επίσης κριτική στην Καγιά Κάλας, αναφέροντας ότι η δήλωσή της για «τερματισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος» αμφισβητεί την ουδετερότητα της ΕΕ ως συντονιστή.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τονίζει ότι «οποιαδήποτε απόπειρα των Ε3 (Γερμανία-Γαλλία-Ην. Βασίλειο) να επαναφέρουν αποφάσεις του ΣΑΗΕ που καταργήθηκαν με το ψήφισμα 2231 είναι άκυρη» και ότι το εν λόγω ψήφισμα πρέπει να λήξει «σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 18 Οκτωβρίου 2025».

«Καλούμε την ΕΕ να σταματήσει τις επιλεκτικές ερμηνείες και να διευκολύνει την πραγματική διπλωματία για τη διατήρηση της πολυμερούς συνεργασίας» αναφέρει ο κ. Αραγκτσί.

Καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη «διατηρεί τη δέσμευση της στη διπλωματία και είναι έτοιμη να επαναλάβει διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση, εφόσον τα άλλα μέρη επιδείξουν σοβαρότητα».

