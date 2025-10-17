Τραγωδία στη Ρόδο: Κάμερα κατέγραψε τον πνιγμό της 3χρονης στην πισίνα – Μη αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας της

Enikos Newsroom

κοινωνία

πισίνα πνιγμος

Μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, ένα παιδί που έμεινε μόνο του στο νερό και μια αλυσίδα ανθρώπινων παραλείψεων που οδήγησαν στο ανείπωτο. Η υπόθεση του πνιγμού της 3χρονης Matilda στη Ρόδο, συγκλονίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι γονείς της μικρής εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, περιμένοντας ένα θαύμα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σήμερα, οι συλληφθέντες στην υπόθεση θα περάσουν το κατώφλι του Ανακριτή Ρόδου για να απολογηθούν, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιγράφει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια το πώς ένα τρίχρονο κορίτσι βρέθηκε αναίσθητο στον πυθμένα της πισίνας μέσα σε ένα πολυσύχναστο ξενοδοχείο, χωρίς κανείς να το δει για δέκα ολόκληρα λεπτά.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία, σύμφωνα με το dimokratiki.gr:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.
• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.
• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.
• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.
• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.
• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

Ευρήματα της αυτοψίας

Από την αυτοψία της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι:
• Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, αν και διαθέτει δυναμικότητα 134 κλινών.
• Δεν υπήρχαν σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) στην πισίνα όπου έγινε το περιστατικό. Τα σωστικά μέσα εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων.
• Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα σουιτών τύπου “pool suite”, γεγονός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, το μέγεθος και η χρήση των εγκαταστάσεων θέτουν ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Οι συλλήψεις και οι διώξεις

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί:

• Άνδρας 54 ετών, υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως “αρμόδιος υπεύθυνος” κατά το συμβάν.
• Άνδρας 44 ετών, θείος της ανήλικης, στον οποίο η μητέρα είχε αναθέσει προσωρινά την επίβλεψή της.
Αναζητούνται, επίσης, ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 ετών.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για “έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη” και “βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας”.

Το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας

Η δικογραφία περιλαμβάνει:
• Πλήρη κατάθεση μαρτύρων με διερμηνέα.
• Τις εκθέσεις σύλληψης των δύο ανδρών.
• Κατάσχεση του καταγραφικού μηχανήματος τύπου RETRO, το οποίο περιέχει το κρίσιμο οπτικό υλικό.
• Φωτογραφικό υλικό του χώρου και των εγκαταστάσεων.
• Ενημέρωση προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη μεταφορά του παιδιού και προς την Υπηρεσία Δόμησης Ρόδου και τον ΕΟΤ για την αυτοψία.

Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν το βίντεο το πιο καθοριστικό αποδεικτικό στοιχείο, καθώς δείχνει με ακρίβεια τη χρονική διάρκεια και τις κινήσεις των παρευρισκομένων πριν και μετά το περιστατικό.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου μέσω αεροδιακομιδής. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

Το περιστατικό αναδεικνύει την απουσία αυστηρής εποπτείας σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν πισίνες μικρού μεγέθους. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν υποχρεώνει τα ξενοδοχεία με “pool suites” ή ιδιωτικές πισίνες να διαθέτουν ναυαγοσώστη, γεγονός που δημιουργεί πρακτικό κενό προστασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, περισσότερα από 30 περιστατικά πνιγμών παιδιών σε πισίνες σημειώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, κυρίως λόγω έλλειψης επιτήρησης και καθυστέρησης παροχής πρώτων βοηθειών.

Η υπόθεση της 3χρονης Matilda αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης από τις αρχές. Το οπτικό υλικό, οι μαρτυρίες και τα ευρήματα της αυτοψίας συνθέτουν ένα σαφές χρονικό αλληλουχίας που θέτει ζήτημα επάρκειας των μέτρων ασφαλείας και λογοδοσίας των υπευθύνων.

