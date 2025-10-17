Άνδρας έχασε 20 κιλά και 16,5 εκατοστά από τη μέση, χωρίς αερόβια άσκηση – «Η ενέργειά του εκτοξεύτηκε στα ύψη», αποκαλύπτει ο προπονητής του

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους είναι εφικτή μέσω βιώσιμων αλλαγών. Αυτό αποδεικνύεται και από την περίπτωση ενός άνδρα που κατάφερε να χάσει 20 κιλά και 16,5 εκατοστά από τη μέση του, σε 90 μέρες, χωρίς καθόλου καρδιοαναπνευστική άσκηση (cardio). Με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής του, βελτίωσε την φυσική του κατάσταση, χωρίς κόπο.

Άνδρας που έχασε 20 κιλά σε 9 μήνες και ανέστρεψε τον διαβήτη συμβουλεύει: «Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες»

Πώς ένας άνδρας έχασε 20 κιλά και 16,5 εκατοστά από τη μέση του, χωρίς αερόβια άσκηση

Ο προπονητής fitness Dan Go βοήθησε τον πελάτη του, Bill, να χάσει 20 κιλά και 16,5 εκατοστά από τη μέση του, σε 90 ημέρες, ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής και ευέλικτης προπόνησης. Δείτε αναλυτικά τη στρατηγική που ακολούθησαν.

Η απώλεια βάρους δεν σχετίζεται μόνο με την εξαντλητική άσκηση ή την αυστηρή διατροφή με έλλειμμα θερμίδων. Αφορά την αλλαγή νοοτροπίας και τη δημιουργία ενός πλάνου απώλειας βάρους που μπορεί να τηρηθεί μακροπρόθεσμα. Αυτό ακριβώς έκανε ο Dan Go, fitness coach, με τον πελάτη του Bill, ο οποίος κατάφερε να χάσει περίπου 20 κιλά σε 90 ημέρες.

Άνδρας που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει: «Έτσι διατήρησα σταθερό το βάρος μου για 17 χρόνια»

Σε ανάρτησή του στο Instagram στις 7 Οκτωβρίου, ο Dan μοιράστηκε την εκπληκτική μεταμόρφωση του Bill, δηλώνοντας ότι ο πελάτης του έπεσε από τα 105 κιλά στα 85 κιλά, μειώνοντας παράλληλα τη μέση του κατά 6,5 ίντσες  και όλα αυτά χωρίς καθόλου καρδιοαναπνευστική άσκηση (cardio).

«Ο Bill έχασε 20 κιλά σε 90 ημέρες. Χωρίς cardio. Από τα 105 στα 85 κιλά. Έχασε 6,5 ίντσες από τη μέση του. Αλλά η πραγματική μεταμόρφωση; Η ενέργειά του εκτοξεύτηκε. Η αυτοπεποίθησή του ανέβηκε στα ύψη. Είναι πιο αφοσιωμένος στη δουλειά του. Καλύτερος με την οικογένειά του», έγραψε ο Dan. «Η πραγματική αλλαγή συνέβη στο μυαλό του. Όταν βελτιώνεις το σώμα σου, ο νους ακολουθεί».

5 μυστικά για επιτυχημένη απώλεια βάρους

  • Καθημερινή παρακολούθηση του στόχου
  • Κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής
  • Εστίαση στην οικοδόμηση μυών
  • Ευελιξία
  • Αλλαγή τρόπου σκέψης

Καθημερινή παρακολούθηση του στόχου

Σύμφωνα με τον προπονητή φυσικής κατάστασης, παρακολουθούσαν το βάρος του Bill καθημερινά, την περίμετρο της μέσης του εβδομαδιαίως, έβγαζαν φωτογραφίες της προόδου του κάθε μήνα και έκαναν σάρωση DEXA πριν και μετά για να μετρήσουν το σωματικό του λίπος. «Για να σημειώσεις πρόοδο, πρέπει να την παρακολουθείς», δήλωσε ο ειδικός.

Κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής

Ο Dan και ο Bill δημιούργησαν ένα πρόγραμμα γευμάτων με βάση τους κύκλους ύπνου και αφύπνισης του δεύτερου. «Υιοθετήσαμε μια διατροφή με θερμιδικό έλλειμμα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Αυξήσαμε την πρωτεΐνη του σε 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, με 30+ γραμμάρια το πρωί. Αποφεύγαμε τα σνακ ενώ σταματούσαμε να τρώμε 3 ώρες πριν από τον ύπνο», αποκάλυψε ο προπονητής φυσικής κατάστασης.

Εστίαση στην οικοδόμηση μυών

Λόγω χρονικών περιορισμών, ο προπονητής φυσικής κατάστασης αποκάλυψε ότι ο Bill στόχευε σε δύο προπονήσεις 30 λεπτών κάθε εβδομάδα. «Περπατούσαμε το πρωί και το βράδυ, στοχεύοντας σε 8.000 βήματα καθημερινά. Και τα δύο βοήθησαν πάρα πολύ με τα επίπεδα άγχους του», πρόσθεσε ο ειδικός.

Ευελιξία

Ο προπονητής φυσικής κατάστασης επεσήμανε ότι η επιδίωξη της τελειότητας είναι συνταγή για αποτυχία. Ως εκ τούτου, διασφάλισε κάποια ευελιξία στη διατροφή του Bill. «Πήγαινε σε πάρτι. Ταξίδευε. Έπινε και κάποιο κοκτέιλ και δεν ένιωθε ενοχές γι’ αυτό, επειδή όλα ήταν μέρος του σχεδίου», δήλωσε ο Dan.

Αλλαγή τρόπου σκέψης

Τέλος, ο Bill δούλεψε πάνω στο όραμα του πελάτη του και αντιμετώπισε τα εμπόδια που τον κρατούσαν πίσω. Η πνευματική εργασία συνέβαλε στην αλλαγή της ταυτότητάς του και αναβάθμισε την εικόνα για τον εαυτό του. «Μεταμόρφωσε το σώμα του, κάτι που τελικά μεταμόρφωσε τη ζωή του», ομολόγησε ο προπονητής φυσικής κατάστασης.

