Μητσοτάκης: Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη σε αυτό το τοξικό περιβάλλον μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη σε αυτό το τοξικό περιβάλλον μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο, το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, ένα από τα τέσσερα περιφερειακά πρωτοδικεία που δημιουργούνται και πλέον θα εκδικάζουν διαφορές έως 250 χιλιάδες ευρώ, με στόχο την πιο γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας καθώς και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

