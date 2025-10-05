Ισαβέλλα Βλασιάδου: «Ο Βλάσσης Μπονάτσος είχε όλα τα συστατικά για να είναι ο τέλειος παρουσιαστής»

Το πρωινό του Σαββάτου, η Ισαβέλλα Βλασιάδου μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;» και στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Στη διάρκεια της συζήτησης, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μακρόχρονη τηλεοπτική συνεργασία που είχε με τον αείμνηστο Βλάσση Μπονάτσο.

Όπως τόνισε: «Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία για μένα, ο Βλάσσης (σ.σ. Μπονάτσος) ήταν ένα καταπληκτικό άτομο. Έξω καρδιά, σίφουνας, γεμάτος καλοσύνη, δοτικός και γεμάτος ταλέντο».

Η ίδια υπογράμμισε επίσης πως: «Θεωρώ ότι μαθήματα παρουσίασης πήρα από τον Βλάσση γιατί πραγματικά είχε όλα τα συστατικά για να είναι ο τέλειος παρουσιαστής. Είχε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ήταν πάρα πολύ γρήγορος, ήταν πάρα πολύ διαβασμένος, ήταν απρόβλεπτος και αυτό ήταν ένα φοβερό προσόν. Ποτέ δεν ήξερες τι θα πει το επόμενο λεπτό».

Η Ισαβέλλα Βλασιάδου πρόσθεσε ακόμη: «Μπορεί να έλεγε κάτι πάρα πολύ τρελό, κάτι πάρα πολύ αστείο, κάτι που ίσως αν το έλεγε κάποιος άλλος να παρεξηγούνταν που ήταν απέναντι του. Επειδή όμως το έλεγε εκείνος, είχε αυτό το ταλέντο, όχι απλά να μην παρεξηγηθείς, να σκάσεις στα γέλια αλλά και να τραβήξει τον θεατρή κοντά του, να γελάσει και να ταυτιστεί».