Οι πολιτικές εφημερίδες 5/10/2025 Enikos Newsroom 05:38, Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 5/10/2025. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε τι είπε στον Νετανιάχου για να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα – «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»

Αθήνα: Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ – Μπήκαν από διπλανό κτίριο

Διάγγελμα Νετανιάχου: Ελπίζω να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μέσα στις επόμενες μέρες – Το «ευχαριστώ» στον Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Τραμπ: Το Ισραήλ αποδέχθηκε το σχέδιο αποχώρησης – Άμεση εκεχειρία όταν πει το «ναι» η Χαμάς

Θάνατος εγκύου στην Άρτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας – Κλήθηκαν για κατάθεση οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου

Γάζα: Οι IDF ανακάλυψαν τούνελ της Χαμάς που οδηγεί σε υπόγειο εργαστήριο κατασκευής όπλων – ΒΙΝΤΕΟ

Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα – Οι ομάδες αλλάζουν διαμονή περίπου κάθε 10 μέρες

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: Δεν με πειράζει που με υβρίζει – Γιατί δεν καταθέσατε 2,5 χρόνια αίτημα για τοξικολογικές;

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις το ελάφι σε 10 δευτερόλεπτα

Χοληστερίνη: Καρδιολόγος αποκαλύπτει τις 3 αλλαγές στον τρόπο ζωής που βοηθούν στην αποτελεσματική μείωσή της

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025: Ιχθύες, βρίσκεστε στο επίκεντρο και ήρθε η ώρα να λάμψετε

Το χωράφι δίπλα από τον δρόμο έκρυβε έναν «θησαυρό» – Ανακαλύφθηκε αρχαίος οικισμός κατά τη διάρκεια έργων για την κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Οκτωβρίου

Ουκρανία: «Βροχή» από drones και πυραύλους, μία νεκρή σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Η Πολωνία αναπτύσσει μαχητικά αεροσκάφη

Ινδονησία: Σε 37 αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση ισλαμικού οικοτροφείου – Αγνοούνται 26 άνθρωποι

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (5/10) στην Αθήνα και σε άλλες 8 περιοχές της Αττικής 