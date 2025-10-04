Ο Τραμπ αποκάλυψε τι είπε στον Νετανιάχου για να δεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα – «Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»

Την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιάμιν Νετανιάχου προκειμένου να τον πείσει να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 και στο Αxios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ πως δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αποδεχτεί την πρότασή του για κατάπαυση του πυρός. Tαυτόχρονα, ανέφερε πως βρήκε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «απροσδόκητα πρόθυμο» να προχωρήσει με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, οι σύμβουλοί του είχαν ενημερώσει τον Τραμπ πριν από τη συνομιλία ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, αλλά όταν μίλησαν, ο Νετανιάχου συμφώνησε να προχωρήσει.

«Υπήρξε μεγάλη αποδοχή για το σχέδιό μας, κάθε χώρα στον κόσμο το υποστηρίζει», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Ο Μπίμπι είναι υπέρ. Η Χαμάς έκανε σημαντικά βήματα – θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Είπα, “Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη.” Ήταν εντάξει με αυτό. Πρέπει να είναι εντάξει, δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου πρέπει να είσαι εντάξει».

Αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα, ο Τραμπ σχολίασε: «Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη παγκοσμίως. Τώρα εγώ θα την επαναφέρω όλη αυτή την υποστήριξη».

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γνωστό επικριτή του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ βοηθητικό» στην προσπάθεια να φέρει τη Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός, αλλά είναι φίλος μου και στάθηκε εξαιρετικός», είπε ο Τραμπ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ είπε στον Τούρκο ηγέτη: «Έκανα πολλά για σένα, και τώρα χρειάζομαι να κάνεις αυτό για μένα».

Αρχίζουν οι συνομιλίες για την απελευθέρωση ομήρων

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν αύριο Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.