Ιταλία: Θρήνος για τον 9χρονο που δολοφονήθηκε από τη μητέρα του – Είχε πει ότι φοβόταν να μείνει μαζί της

Ένα τραγικό περιστατικό στην Ιταλία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς ένας 9χρονος δολοφονήθηκε από τη μητέρα του, με την ίδια να αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Το όνομα του μικρού αγοριού, του οποίου η μητέρα τού έκοψε τον λαιμό με ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας στο σπίτι τους στην Μούτζια της Τεργέστης, δημοσιεύεται για πρώτη φορά.

Η 55χρονη Olena Stasiuk, με καταγωγή από την Ουκρανία, σκότωσε τον γιο της, Giovanni, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι έπειτα από επικοινωνία με τον πατέρα του αγοριού, Paolo Trame, ο οποίος είχε χάσει κάθε επαφή με τον γιο και τη σύζυγό του, αναφέρει η Daily Mail.

Η αστυνομία βρήκε το σώμα του αγοριού στο πάτωμα του μπάνιου και συνέλαβε τη γυναίκα. Φέρεται ότι το παιδί είχε πεθάνει αρκετές ώρες πριν από την άφιξη της αστυνομίας.

Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η μητέρα παρακολουθούνταν από τοπικά δικαστήρια και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Σημειώνεται ότι ήταν μία από τις πρώτες φορές που η μητέρα και ο γιος έμειναν μόνοι μαζί, έπειτα από οκταετή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια ανάμεσα στην Olena και τον Paolo, καθώς το ζευγάρι είχε χωρίσει το 2017.

Μετά την είδηση του θανάτου του μικρού Giovanni, έγινε γνωστό ότι είχε πει σε ψυχολόγο ότι ήταν επιφυλακτικός στο να μένει μόνος με τη μητέρα του.

Αν και φέρεται ότι είπε στον ψυχολόγο, ο οποίος ετοίμαζε έκθεση για την δικαστική υπόθεση επιμέλειας, ότι «όνειρό του ήταν να ξανασμίξουν η μητέρα και ο πατέρας του», όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μείνει μόνος με τη μητέρα του, απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα».

Επιπλέον, τα τοπικά Μέσα ανέφεραν ότι ο Paolo Trame είχε δώσει στον γιο του ένα smartwatch ως δώρο, για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η συσκευή, όμως, δεν χρησιμοποιήθηκε τη νύχτα του θανάτου του μικρού αγοριού.

Σε μνημόσυνο στην Μούτζια, ο συγκλονισμένος πατέρας φέρεται ότι είπε στους συγκεντρωμένους: «Αυτό το παιδί ήταν όλη μου η ζωή».

Ένας από τους φίλους του Giovanni, ο Pietro, φέρεται να άφησε ένα σημείωμα με to σχέδιο ενός ιστιοφόρου «γιατί ήξερα ότι σου άρεσε πολύ». Ένα άλλο σημείωμα, που άφησε ο πατέρας ενός φίλου του Giovanni, έγραφε: «Ευχαριστώ που ήσουν φίλος του γιου μου. Συγχώρεσέ μας που δεν σε σώσαμε. Συγχώρεσέ μας».