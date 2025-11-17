Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Το δρομολόγιο των δραστών με τα 3 αυτοκίνητα – Οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας και η πληρωμή του συμβολαίου θανάτου

Καρέ – καρέ κατέγραψαν τις κινήσεις των τεσσάρων δραστών, με τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν το βράδυ της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, οι κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων, καταστημάτων και οικιών που βρίσκονταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος, στην Αράχωβα, αλλά και τη διαφυγή τους από την περιοχή που ακολούθησε.

Από τη συνολική παρατήρηση του οπτικού υλικού, προέκυψε ότι οι δράστες της ανθρωποκτονίας, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο της επίθεσης, να προβούν στην καύση του κλεμμένου αυτοκινήτου και να διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και να συντονίσουν όλες τις κινήσεις τους, χρησιμοποίησαν συνολικά τρία οχήματα, ένα κόκκινο και δύο μαύρα.

Τα τρία αυτοκίνητα καταγράφηκαν να ξεκινούν από την περιοχή του Γκύζη κοντά από το σπίτι του 28χρονου βασικού δράστη και να προσεγγίζουν τον νομό Φωκίδος, με προορισμό το σημείο τέλεσης της ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μετά την μαφιόζικη εκτέλεση, οι δράστες διέφυγαν, αρχικά με το κόκκινο μέχρι το σημείο όπου είχαν σταθμεύσει ένα από τα μαύρα. Μετά το σημείο αυτό, τα δύο αυτοκίνητα καταγράφηκαν να απομακρύνονται από κοινού μέχρι και το σημείο όπου αργότερα βρέθηκε ολοσχερώς καμένο το ένα αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, οι δράστες χρησιμοποιώντας τα δύο άλλα αυτοκίνητα επέστρεψαν στην Αθήνα, όπου τελευταία φορά καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή του Γκύζη, πλησίον του σημείου της πρώτης καταγραφής των τριών οχημάτων.

Όπως προέκυψε από τη συνολική έρευνα, ο άνδρας που οδηγούσε κατά την προσέγγιση στον τόπο του εγκλήματος, αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 28χρονος βασικός δράστης, ενώ ο συνοδηγός ήταν ο 37χρονος επίσης βασικός δράστης.

Ο άνδρας που, κατά την προσέγγιση των δραστών προς τον τόπο του εγκλήματος οδηγούσε αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 22χρονος, ενώ κατά τη διαφυγή από τον τόπο του εγκλήματος και την επιστροφή στην Αττική, ο άνδρας που οδηγούσε, αναγνωρίσθηκε ότι ήταν ο 21χρονος.

Τους «έκαψαν» και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας

Από την ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών τηλεφωνίας, προέκυψε ότι την ημέρα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, ο 37χρονος και ο 21χρονος ενεργοποίησαν κεραίες στην περιοχή της Αράχωβας σε χρόνο που καταγράφηκαν και τα οχήματα των δραστών στην περιοχή.

Στη συνέχεια, δεν καταγράφηκε άλλη δραστηριότητα, έως και τον χρόνο μετά τη δολοφονία και έπειτα επέστρεψαν στην Αττική. Αντίστοιχα, 28χρονος και ο 22χρονος προέκυψε ότι δεν είχαν μαζί τους τις δικές τους τηλεφωνικές συσκευές.

«Ελάτε να πληρωθείτε»

Από το σύνολο των προανακριτικών δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ημέρες μετά την ανθρωποκτονία του Λάλα, ο 37χρονος βασικός δράστης, έλαβε χρήματα και ενημέρωσε τους δύο νεαρούς συνεργούς τους, να έρθουν στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη για να πληρωθούν.

Ενδεικτικά, 37χρονος, λίγες μέρες μετά την ανθρωποκτονία του Λαλά προέβη σε αγορά χρυσών λιρών, οι οποίες μάλιστα βρέθηκαν κατά την έρευνα στην οικία που διέμενε. Επίσης, αγόρασε στη σύζυγό του καινούριο scooter και είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου, τύπου SUV. Ο 28χρονος λίγες ημέρες μετά την ανθρωποκτονία αγόρασε επίσης ένα αυτοκίνητο.

Στις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 65 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ, μέρος, όπως όλα δείχνουν της αμοιβής τους, από το εκτελεσμένο «συμβόλαιο θανάτου».