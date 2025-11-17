Τσίπρας: Η «Ιθάκη» δημιούργησε αναταράξεις στην Αριστερά

Συνεχίζονται οι αναταράξεις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΚΙΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε μια… μονομαχία από τα παλιά, ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε πρώτος το γάντι. «Δεν είμαι συνταξιούχος», είπε στο στούντιο του podcast όπου μίλησε για το βιβλίο του «Ιθάκη», στέλνοντας το πιο καθαρό μήνυμα επιστροφής και προαναγγέλλοντας ότι οι επόμενες κινήσεις του θα προκαλέσουν πολιτικές αναταράξεις και φουρτούνες στην Αριστερά. Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι το βιβλίο των 730 σελίδων θα προκαλέσει αντιδράσεις. «Γράφω έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο», είπε, τονίζοντας ότι αναφέρεται σε πρόσωπα που «είναι εν ζωή» και δεν τα κολακεύει.

Η δεύτερη πράξη ήρθε με τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σήκωσε το γάντι. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το βιβλίο «ενδιαφέρον μυθιστόρημα», δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να το διαβάσει, αφήνοντας την αποδόμησή του σε άλλους. Η απάντηση του Αλ. Τσίπρα ήταν άμεση και αιχμηρή: «Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χθες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, στους διαλόγους του “Φραπέ”, στις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, στις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και στη στήριξη της κλεπτοκρατίας. Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη».

Εργαλείο

Το μήνυμα ήταν σαφές: Η «Ιθάκη» δεν είναι απλώς βιβλίο, είναι εργαλείο πολιτικής αναμέτρησης. Μάλιστα, ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε πως δεν επιχειρεί «rebranding», αλλά επανεκκίνηση: «Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα μπαταρίες μέσα από τη συγγραφή και την αποτύπωση της δικής μου αλήθειας», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών κινήσεων που θα ταρακουνήσουν την εγχώρια σκηνή.

Ασφαλιστικά μέτρα

Και μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός να ακολουθεί ευλαβικά ένα σχέδιο που εκπονήθηκε στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια, ωστόσο πάντα υπάρχουν τα απρόοπτα, όπως η διαρροή αποσπασμάτων από το βιβλίο του σε ιστοσελίδα, που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του εκδοτικού του οίκου με ασφαλιστικά μέτρα.

Ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προβλέπει άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου, απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του και απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορίας και εκμετάλλευσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Εκδοτικές πηγές σημείωναν ότι η απόφαση αφορά «την τήρηση της διαδικασίας και την προστασία του έργου», ωστόσο στο πολιτικό παρασκήνιο εκτιμάται πως η ένταση γύρω από το βιβλίο αναδεικνύει και την πολιτική φόρτιση που το συνοδεύει, ενώ άνθρωποι στην Κεντροαριστερά το ερμηνεύουν ως «ένδειξη ότι ο Τσίπρας έχει συνειδητά χτίσει τον μύθο της επιστροφής μέσα από την ‘‘Ιθάκη’’». Οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού έχουν προκαλέσει τρικυμία στον χώρο της Κεντροαριστεράς, με αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να συζητούν ανοιχτά πλέον για την ανάγκη συνεργασιών καθώς βλέπουν ότι «η βελόνα έχει κολλήσει» για τη Χαριλάου Τρικούπη στις δημοσκοπήσεις.

Νησίδες

Στελέχη που τοποθετούνται στην ανανεωτική πτέρυγα σημειώνουν ότι «η Κεντροαριστερά δεν μπορεί να διασπαστεί σε μικρές νησίδες» και τάσσονται υπέρ μιας συζήτησης για πιθανές συμπράξεις με τον ΣΥΡΙΖΑ ή και με ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Μπορεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να επιμένει στην αυτόνομη πορεία, ωστόσο τα ίδια στελέχη που ζητούν διάλογο επιμένουν ότι οι αριθμοί δείχνουν πως καμία δύναμη μόνη της δεν μπορεί να κυριαρχήσει στον προοδευτικό χώρο. Στέλεχος που γνωρίζει καλά τις ισορροπίες έλεγε χαρακτηριστικά: «Εάν ο Τσίπρας φτιάξει κάτι νέο, θα κόψει κόσμο και από εμάς. Αυτό το σενάριο δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως στη Νέα Αριστερά, το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο. Στην Κουμουνδούρου συνεχίζουν να «ακροβατούν» επιμένοντας στην ανάγκη σύγκλισης, όπως αποκαλούν τη «συμπόρευση» με τον πρώην πρωθυπουργό, αν και γνωρίζουν πως το «face control» θα είναι αυστηρό. Από την άλλη πλευρά, η Νέα Αριστερά βρίσκεται στα πρόθυρα της διάσπασης μετά το νέο «άδειασμα» του Αλέξη Χαρίτση από την Κεντρική Επιτροπή, στην οποία κυριαρχεί η «Ομπρέλα» του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ο πρόεδρος του κόμματος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των συνεργασιών, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον Ευ. Τσακαλώτο να μπλοκάρουν την πρόταση. Είναι φανερό πως η ομάδα των Αλ. Χαρίτση, Εφης Αχτσιόγλου και Νάσου Ηλιόπουλου δεν βλέπει πολιτικό μέλλον στη «μοναξιά» της Νέας Αριστεράς και «λοξοκοιτά» προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού και γι’ αυτό ζητά να γίνει εσωτερικό δημοψήφισμα και να ψηφίσουν όλα τα μέλη του κόμματος για την πρότασή τους.

Αντιθέτως, ο Γ. Σακελλαρίδης, που φιλοδοξεί να ηγηθεί του κόμματος, επιμένει αυστηρά «αριστερά» και απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Ο Γ. Σακελλαρίδης έχει τη στήριξη της «Ομπρέλας», τα στελέχη της οποίας γνωρίζουν πολύ καλά πως δεν έχουν καμία θέση στο νέο εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα και απορρίπτουν αυτό το ενδεχόμενο. «Κανείς δεν θα εμπιστευθεί ένα κόμμα που δίνει την αίσθηση ότι είναι transit στο πολιτικό σύστημα», έγραψε ο Ευ. Τσακαλώτος, προειδοποιώντας πως μια συλλογικότητα δεν μπορεί να είναι χρήσιμη «αν τα βασικά της στελέχη δεν πιστεύουν σε αυτή, είτε αυτόνομα είτε ως μέρος ενός ευρύτερου μετώπου».

Τεστ επιρροής

Η «Ιθάκη» φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτική αφήγηση. Το βιβλίο αντιμετωπίζεται πλέον ως τεστ: της επιρροής του πρώην πρωθυπουργού, των αντανακλαστικών των κομμάτων της Κεντροαριστεράς και της κατεύθυνσης της ίδιας της Αριστεράς. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι η «Ιθάκη» μπορεί να αποδειχθεί ορόσημο. Η δικαστική διαμάχη, οι αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, τα τύμπανα διάσπασης στη Νέα Αριστερά και κυρίως το μήνυμα Τσίπρα περί «μη συνταξιοδότησης» συγκροτούν ένα νέο πεδίο ανακατατάξεων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Κεντροαριστερά -από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τον χώρο της Αριστεράς- έχει περάσει πλέον σε φάση αναμονής. Και όλοι περιμένουν την επόμενη κίνηση του ανθρώπου που ξεκαθαρίζει ότι δεν αποχώρησε, απλώς προετοιμάζεται.