Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Κύπρου σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Στην ατζέντα διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος, πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις ΗΠΑ και σήμερα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 11:15 το πρωί (ώρα Ουάσινγκτον) και θα λάβει χώρα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τόσο τις σχέσεις των δύο χωρών όσο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, στο τραπέζι των συζητήσεων θα τεθούν η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, το Κυπριακό, η επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και τα επόμενα βήματα του σχήματος συνεργασίας 3+1, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας.

